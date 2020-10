Borsa Italiana Oggi (19 ottobre 2020): Atlantia consolida la vetta. Ftse Mib positivo ma lontano dai massimi

© Shutterstock

La borsa di Milano si conferma in rialzo: anche Hera e Exor tra le azioni migliori. Oggi ultimo giorno di quotazione di diritti relativi all'aumento capitale di BPER Banca

Prevalenza degli acquisti su Borsa Italiana Oggi 19 ottobre 2020. Il Ftse Mib si è immediatamente portato poco sotto i 19500 punti spingenfosi fino ad un massimo di 19585 punti per poi attestarsi su livelli più conteniti (+0,34 per cento l'andamento alle ore 13). A spingere in alto il paniere di riferimento di Piazza Affari sono alcuni titoli come Atlantia e Hera.

Sul fronte opposto, invece, ossia tra le quotate in ribasso ci sono Banco BPER e BPER Banca.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista provvisoria delle azioni migliori include:

Atlantia: +2,77 per cento a 15,01 euro

Exor: +2,21 per cento a 47,74 euro

Hera: +2,13 per cento a 2,96 euro

La lista dei titoli peggiori invece comprende:

BPER Banca: -3,25 per cento a 1,16 euro

Banco BPM: -2,2 per cento a 1,62 euro

CNH Industrial: -1,75 per cento a 7,20 euro

Borsa Italiana Oggi 19 Ottobre 2020: previsioni apertura

Sul mercato azionario italiano oggi 19 ottobre è attesa un'apertura sopra la parità. E' questa l'indicazione che traspare analizzando l'andamento dei futures sui principali indici di Borsa Italiana. Il contesto di riferimento è ambiguo. Da un lato, infatti, c'è la borsa di Tokyo che ha chiuso la seduta i rialzo mentre dall'altro c'è Wall Street che, nell'ultima di Ottava, ha messo a segno una seduta senza una direzione precisa.

Nel dettaglio a Tokyo l'indice Nikkei ha terminato la giornata avanti dell’1,11 per cento a quota 23.671 punti grazie ai dati macro cinesi migliori della attese (il PIL della Cina relativo al terzo trimestre 2020 ha registrato un balzo del 4,9 per cento) mentre, per quello che riguarda la borsa americana, il Dow Jones ha messo a segno una variazione positiva dello 0,39 per cento a 28.606 punti, l'indice S&P 500 ha chiuso la sessione con un rialzo frazionale dello 0,01 per cento a quota 3484 punti e il Nasdaq ha invece rimediato un ribasso dello 0,36 per cento a quota 11672 punti.

Considerando questo contesto, quale sarà l'apertura di Borsa Italiana Oggi 19 Ottobre? Prima di elencare le quotate che potrebbero essere al centro delle più significative variazioni di prezzo, ricordo che per investire in borsa non è necessario per forza comprare titoli e quindi diventare azionista.

Borsa Italiana Oggi 19 Ottobre 2020: titoli interessanti

Almeno due le quotate del Ftse Mib che oggi 19 ottobre potrebbero registrare variazioni di prezzo significative: Enel e Atlantia.

La quotata del settore elettrico potrebbe essere condizionata dalle indiscrezioni pubblicate sul Sole 24 Ore secondo le quali il management della società potrebbe valutare con forte interesse l’offerta del fondo Macquarie per rilevare il 50 per cento di Open Fiber. La proposta del gruppo australiano, arrivata nelle scorse settimane, valorizzerebbe la società della rete fino a 8 miliardi di euro. Il quotidiano di Confindustria ha anche aggiunto che Enenl punterebbe a vendere la partecipazione detenuta in Open Fiber già entro al fine dell'anno in corso.

Per quello che riguarda Atlantia, invece, il management della società ha reso noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione del 49 per cento del capitale di Telepass con il gestore globale di private equity Partners Group. L'accordo è satto raggiunto su un corrispettivo pari a 1,06 miliardi di euro. Stando ai conten uti dell'intesa, il perfezionamento dell'operazione dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2021.

Ultima annotazione su BPER Banca: oggi 19 ottobre è l'ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi all'aumento di capitale della banca emiliana.

