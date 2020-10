Borsa Italiana Oggi (23 Ottobre 2020): rating Italia in primo piano, occhio alle Generali

© Shutterstock

Previsioni su un'apertura di contrattazioni poco mossa per Piazza Affari. Anche Atlantia tra i titoli da tenere d'occhio

Non ci dovrebbero essere grandi scossoni in apertura di contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 23 Ottobre 2020. L'ultima di Ottava dovrebbe confermare l'approccio prudente degli investitori che aveva già caratterizzato la seduta di ieri. I futures su tutti gli indici della borsa di Milano appaiono quasi piatti ma anche dall'esterno non sembrano esserci fattori appeal significativi.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

La borsa di Tokyo, alla quale Piazza Affari "guarda" perlomeno all'opening bell, ha chiuso la settimana con una seduta tinta di verdino. L'indice Nikkei ha messo a segno un rialzo dello 0,16 per cento attestandosi a quota 23.516,5 punti. Più movimento a Wall Street dove, dopo un avvio di scambi caratterizzato dal predomonio degli acquisti, il Dow Jones ha registrato una variazione positiva dello 0,54 per cento a 28.364 punti, mentre l' S&P 500 ha guadagnato lo 0,52 per cento salendo a 3.453 punti e il Nasdaq ha chiuso con una progressione dello 0,19 per cento a 11.506 punti.

Tra i fattori che oggi potrebbero condizionare l'andamento delle contrattazioni ci potrebbe essere anche l'attesa per la decisione di Standard and Poor's sul rating dell'Italia. La comunicazione, come da regolamento, sarà resa pubblica dopo la chiusura delle contrattazioni. Ad oggi il rating assegnato da S&P all'Italia è BBB ma l'outlook è negativo e quindi non è escluso (anche se poco probabile alla luce del contesto generale) che oggi possa anche esserci un taglio della raccomandazione (downgrade).

Ad ogni modo le decisioni di Standard and Poor's sono un buon assist per investire in borsa oggi. Ricordo che per operare sugli indici italiani puoi anche usare il CFD Trading. Importante è scegliere un broker autorizzato come ad esempio eToro (qui la recensione e le opinioni) che ti offre la demo gratuita per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi reali.

Trading CFD sugli indici di borsa: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Borsa Italiana Oggi 23 Ottobre 2020: titoli più interessanti

Quali sono i titoli di Piazza Affari che oggi 23 ottobre si potrebbero mettere in evidenza con significative variazioni di prezzo? A differenza di altre occasioni, la lista delle azioni da tenere d'occhio è molto più corta. Sicuramente tra i titoli più in vista ci sono Generali e Atlantia.

Per quello che riguarda la compagnia assicuratrice triestina, il driver è rappresentato dalla decisione di Fitch di confermare il rating sulla solidità finanziaria della compagnia assicurativa IFS a livello A- e il giudizio sul merito di credito (Issuer Default Rating) a BBB+.

Se vuoi investire in azioni Generali attraverso i CFD, apri un conto demo eToro (qui il sito ufficiale).

Per quanto riguarda invece Atlantia, a fare da catalizzatore potrebbero essere le comunicazioni Consob sulle novità nell'azionariato. Dai documenti si apprende che il 14 ottobre scorso, TCI Fund Management Limited ha portato la partecipazione aggregata nella holding delle infrastrutture al 10,038 per cento del capitale.

Per finire un occhio andrebbe dato anche a BPER Banca che oggi chiude l'aumento di capitale da 800 milioni di euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA