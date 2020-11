Borsa Italiana Oggi (5 novembre 2020): trimestrali Unicredit e BPER Banca in primo piano

© Shutterstock

Trimestrali protagoniste a Piazza Affari con Tenaris che festeggia la decisione del CdA di riconoscere l'acconto sul dividendo 2021

Le banche dovevano essere le grandi proptagoniste della seduta di oggi 5 novembre 2020 di Borsa Italiana ma alla fine a prendersi la scena è stata Tenaris. A causa della pubblicazione dei conti dei primi nove mesi 2020 di numerosi istituti di primo piano (ieri pomeriggio è stata la volta di Intesa Sanpaolo, ieri sera di BPER Banca e questa mattina, nel premarket, di Unicredit) era ritenuto altamente probabile che gli investitori rivolgessero la loro attenzione proprio ai titoli interessati a questo tipo di evento.

In realtà a prendersi la scena è stata poi Tenaris che è salita in vetta in scia alla decisione del CdA di riconoscere un acconto (inatteso) sul dividendo 2021 (altrettanto inatteso).

La reazione delle quotate alle prese con la pubblicazione dei conti trimestrali, va ovviamente inquadrata in quello che è sentiment complessivo dei mercati. Parlare di contesto generale in cui si moverà Borsa Italiana oggi 5 novembre significa fare riferimento a due eventi: il varo del nuovo DPCM con il quale il governo ha introdotto una serie di zone rosse dove vigerà un sostanziale lockdown (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Calabria) e l'esito delle elezioni presidenziali americane con Biden che avrebbe oramai la certezza della vittoria in tasca.

In questo contesto, il Ftse Mib ha aperto la seduta in rialzo dando così l'impressione di avere le carte in regola per proseguire con il recupero avviato già nelle scorse sedute. Nel corso della mattinata, il verde si è progressivamente rafforzato fino a arrivare ad oltre il 2 per cento con il paniere di riferimento a quota 19757 punti (finestra informativa delle 16,30).

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del paniere di riferimento.

Tra le azioni migliori sul Ftse Mib ci sono:

Tenaris: +14,02 per cento a 5,07 euro

CNH Indsutrial: +5,76 per cento a 7,78 euro

Moncler: +3,71 per cento a 37,72 euro

Tra i titoli in ribasso, invece, ci sono:

Pirelli: -1,8 per cento a 3,64 euro

BPER Banca: -0,81 per cento a 1,09 euro

Italgas: -0,58 per cento a 5,16 euro

A spianare la strada al nuovo rialzo del Ftse Mib sono state le buone performance di Tokyo e della borsa di Wall Street. Per quello che riguarda il mercato azionario nipponico, il Nikkei ha messo a segno una progressione dell'1,73 per cento a quota 24.105 punti. Al di là dell'Oceano, invece, la borsa di Wall Street ha chiuso la seduta con il Dow Jones in rialzo dell'1,34 per cento a 27.848 punti, l'S&P 500 avanti del 2,2 per cento a quota 3.443 punti e il Nasdaq a +3,85 per cento a 11.591 punti.

Borsa Italiana Oggi 5 novembre 2020: titoli interessanti

Come già anticipato nella premessa, le azioni più interessanti della seduta di oggi sono quelle del settore bancario. Soprattutto Unicredit e BPER Banca, infatti, potrebbero segnare variazioni di prezzo forti avendo chiuso pubblicato le rispettive trimestrali a mercati chiusi (la prima questa mattina e la seconda ieri sera dopoi la chiusura di Borsa Italiana). In questo articolo puoi trovare l'analisi sulla trimestrale Unicredit (primi nove mesi 2020).

Oltre alle due banche, spunti interessanti potrebbero riguardare anche Tenaris. Il motivo è analogo: anche la quotata del settore oil, infatti, ha pubblicato i conti dei primi nove mesi 2020.

