Borsa Italiana Oggi (17 novembre 2020): azioni Atlantia in vetta, prese di profitto su Leonardo

© Shutterstock

Dopo il grande rally di ieri, la borsa di Milano si muove in modo molto prudente nella seduta di oggi. Diasorin torna in rialzo

Previsioni rispettate anche oggi su Borsa Italiana. Apertura prudente degli scambi doveva essere e, dati alla mano, avvio prudente è stato. Il Ftse Mib si è infatti mosso attorno alla parità rispetto alla chiusura di ieri attestandosi attorno a quota 21300 punti. Nessuna presa di profitto massiccia ma neppure nessun ulteriore rialzo dopo il forte balzo delle ultime sedute sostenuto dalle novità sui vaccini per il Covid19.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Tra le quotate che registrano le progressioni più forti nella seduta di oggi 17 novembre 2020 ci sono Atlantia, Diasorin e Unipol mentre tra i titoli più affanno ci sono Leonardo (ieri al centro di un forte rally) e Amplifon (aggiornamento delle ore 10,00).

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista provvisoria delle quotate in maggiore progressione comprende:

Atlantia: +2,87 per cento a 14,9 euro

Unipol: +0,93 per cento a 3,70 euro

Mediobanca: +0,71 per cento a 7,38 euro

Tra le quotate che invece registrano i ribassi più ampi, le peggiori sono:

Leonardo: -1,45 per cento a 5,59 euro

Amplifon: -1,16 per cento a 35,65 euro

Hera: -1,09 per cento a 3,08 euro

Vuoi investire nelle azioni che oggi registrano le più forti variazioni di prezzo? Prova il CFD trading facendo pratica con la demo da 30 mila euro che il broker IG (leggi qui la recensione) ti offre gratuitamente.

CFD Trading sulle azioni con IG>>>prendi qui la demo gratuita

Borsa Italiana Oggi 17 novembre 2020: previsioni apertura scambi

Ftse Mib verso un avvio di scambi all'insegna della prudenza. E' questa l'indicazione dei futures per la seduta di oggi 17 novembre 2020 di Borsa Italiana. Pur nell'ambito di un contesto positivo, che resta comunque sempre valido, la borsa di Milano oggi dovrebbe fare i conti con le prese di profitto che, comunque, sarebbero fisiologiche alla luce del rally messo a segno ieri sull'onda dell'entusiasmo per l'arrivo del vaccino Moderna (il secondo efficace dopo quello di Pfizer).

Le premesse all'apertura delle contrattazioni sono comunque positive. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street, infatti, hanno mandato in archivio la seduta con un leggero rialzo. In particolare a Tokyo l'indice Nikkei ha messo a segno una progressione dello 0,42 per cento a quota 26.014,5 punti mentre a New York il Dow Jones ha chiuso con un rialzo dell'1,6 per cento a quota 29.950 punti facendo meglio sia del paniere S&P 500, che ha guadagnato l'1,16 per cento salendo a 3.627 punti che del Nasdaq che ha invece chiuso la prima seduta della settimana avanti dello 0,8 per cento a quota 11.924 punti.

Prima di analizzare le azioni più interessanti della seduta di oggi, ti ricordo che per investire in borsa non è per forza necessario comprare titoli e quindi diventare azionista. Una alternativa decisamente valida è il CFD Trading che ti permette di speculare sul prezzi senza comprare azioni. Se vuoi imparare a investire in azioni attraverso i CFD usa il conto demo trading che broker autorizzati, come ad esempio eToro (leggi qui la recensione completa) ti mettono gratuitamente a disposizione.

Trading CFD sulle azioni: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Borsa Italiana Oggi 17 novembre 2020: azioni più interessanti

A differenza di quanto avvenuto nelle ultime sedute, su Borsa Italiana Oggi non ci sono tanti titoli che potrebbero registrare variazioni di prezzo sostenuto. Le uniche notizie price sensitive del pre-market, infatti, hanno riguardato Nexi e Avio.

Nexi è stata al centro di alcune indiscrezioni di stampa apparse sul Sole 24 Ore secondo le quali lo shopping che ha visto protagonista in Europa la società dei pagamenti digitali, non sarebbe ancora finito. Il quotidiano di Confindustria, infatti, afferma che la società starebbe già guardando alla rete merchant acquiring di UBI Banca che, a seguito della fusione tra la banca bergamasca e Intesa Sanpaolo, è ora nel perimetro dell'istituto bancario guidato da Carlo Messina.

Ti ricordo che se vuoi investire in azioni Nexi puoi operare attraverso il CFD Trading. Il broker eToro (qui il sito ufficiale) ti offre la demo gratuita.

Nella short list delle azioni da tenere d'occhio, accanto a Nexi c'è poi Avio. In questo caso la notizia price sensitive non sembra però avere valenza positiva. La società ha infatti reso noto che nel corso della missione Vega VV17 che trasportava i satelliti SEOSAT-Ingenio e Taranis, è avvenuta una anomali che ha determinato una deviazione della traiettoria del lanciatore determinando così la conclusione prematura della missione stessa. Nel comunicato stampa Avio ha anche precisato che sono in corso delle verifiche per capire cosa possa essere successo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA