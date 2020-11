Borsa Italiana Oggi 18 novembre 2020: due azioni frizzanti sul Ftse Mib

© Shutterstock

Tra le quotate da tenere d'occhio nella seduta di oggi ci sono Generali e Leonardo. Attenzione anche a CNH Industrial

Borsa Italiana Oggi 18 novembre 2020 dovrebbe aprire la seduta in leggero ribasso. E' questa l'indcazione che emerge dai futures sui principali indici di borsa. Un avvio in calo è atteso anche per tutte le altre piazze europee.

Le previsioni ribassiste in vista dell'apertura delle contrattazioni sono supportate dall'andamento tenuto da Wall Street e della borsa di Tokyo con quest'ultima che è tradizionale punto di riferimento per il mercato azionario del Vecchio Continente.

A Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso la seduta di metà settimana con un ribasso dell'1,1 per cento a quota 25.728 punti. La flessione della borsa del Giappone è da imputare alle normali prese di profitto dopo un rally durato giorni. Prevalenza di segni negativi anche a Wall Street con l'indice Dow Jones che ha registrato un ribasso dello 0,56 per cento a 29.783 punti, l'S&P 500 in calo dello 0,48 per cento a quota 3.610 punti e il paniere Nasdaq che invece è riuscito a limitare i danni chiudendo con una contrazione di solo lo 0,21 per cento a quota 11.899 punti grazie anche al forte balzo in avanti di Tesla che ha messo in cassaforte l'8,2 per cento.

Borsa Italiana Oggi 18 novembre 2020: titoli più interessanti

Sono tre le quotate sul Ftse Mib che oggi 18 novembre 2020 potrebbero registrare variazioni di prezzo di un certo interesse. I tre titoli su cui concentrare oggi l'attenzione sono CNH Industrial, Leonardo e Generali Assicurazioni.

I tre titoli su cui concentrare oggi l'attenzione sono CNH Industrial, Leonardo e Generali Assicurazioni. La quotata del Lingotto ha reso noto la nomina di Scott W. Wine come nuovo Chief Executive Officer, con effetto dal 4 gennaio 2021. Scott Wine proviene da Polaris, società nella quale ha ricoperto il ruolo di CEO dal 2008 e presidente e CEO dal 2013.

Per quello che invece riguarda Leonardo, spunti potrebbero esserci in scia alle comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevati. L'autorità di controllo dei mercati ha reso noto che dallo scorso 10 novembre Norges Bank è accreditata di una partecipazione dell'1,214 per cento del capitale del gruppo guidato da Profumo. La Consob ha anche precisato che la comunicazione è stata fornita ai sensi della delibera Consob del 9 aprile, prorogata con delibera del 7 ottobre.

Per quello che invece riguarda Leonardo, spunti potrebbero esserci in scia alle comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevati.

Per finire nella lista delle azioni da tenere d'occhio, un posto importante spetta anche a Generali. La società del settore assicurativo ha confermato i target finanziaria al 2021. La compagnia, in particolare, ha confermato crescita degli utili per azione in un range compreso tra il 6 per cento e l'8 per cento nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021 e ha ribadito la validità della politica dei dividendi per il triennio 2019/2021 che è basata su un payout ratio nella forbice tra il 55 e il 65 per cento con cedole previste tra i 4,5 e i 5 miliardi di euro nel triennio 2019/2021.

Il management di Generali ha anche messo in evidenza che il ROE (Return on Equity) del 2019 e quello atteso per il 2021 sono superiori all'11,5 per cento mentre il ROE 2020 sarà condizionato dall'impatto della pandemia.

