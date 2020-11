Borsa Italiana Oggi (24 novembre 2020): azioni Enel in primo piano

© Shutterstock

Possibile avvio in rialzo per la borsa di Milano. Faro accesso su Creval e Massimo Zanetti

Previsioni positivie in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 24 novembre 2020. Il Ftse Mib dovrebbe registrare una leggera progressione fin dall'avvio degli scambi, almeno alla luce di quelle che sono le indicazioni dei futures sul paniere di riferimento.

Il contesto di riferimento è decisamente positivo. Sia la borsa di Wall Street che quella di Tokyo, infatti, hanno mandato in archivio le rispettive sedute mettendo a segno una variazione positiva. Nel dettaglio a Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso la seconda seduta della settimana avanti del 2,5 per cento a quota 26.165,5 punti. Un bel balzo in avanti per la piazza nipponica tenendo anche conto del fatto che lunedì la borsa del Giappone è rimasta chiusa per festività.

Molta euforia anche a New York con l'indice Dow Jones che ha archiviato la prima seduta della settimana avanti dell'1,12 per cento a 29.591 punti, l'S&P 500 che ha messo in cassaforte lo 0,56 per cento a 3.578 punti e il Nasdaq che ha messo in evidenza una progressione dello 0,22 per cento attestandosi a quota 11.881 punti.

Borsa Italiana Oggi 24 novembre 2020: titoli più interessanti

Tra le quotate che oggi potrebbero registrare variazioni di un certo spessore, un posto d'onore è certamente occupato da Enel. Il colosso del settore elettrico ha presentato il nuovo piano industriale valido per il triennio 2021/2023. Il business plan è focalizzato sull'accelerazione della transizione energetica e ha come obiettivo quello di garantire una sostenibile e remunerativa al fine di creare valore condiviso per tutti gli stakeholder. Le previsioni di Enel fanno riferimento a investimenti per complessivi 190 miliardi di euro nel periodo 2021-2030. Accanto al piano industriale Enel ha anche definito la politica dei dividendi sempre per il triennio 2021/2023. La società prevede un dividendo per azione garantito crescente e punta quindi a passare in modo progressivo dagli 0,35 euro per azione relativi all'esercizio 2020 a 0,43 euro per azione nel 2023.

