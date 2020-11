Borsa Italiana Oggi (25 novembre 2020): Ftse Mib in ribasso, ecco le azioni peggiori e le migliori

© Shutterstock

Molta cautela a Piazza Affari dopo il rally delle ultime sedute. Inwit sale in cattedra mentre CNH Industrial va a fondo

Previsioni rispettate su Borsa Italiana Oggi 25 novembre 2020. Dopo una leggera fiammata in avanti, il Ftse Mib si è subito spento passando in negativo ma restando comunque poco sopra i 22mila punti.

Tra le azioni che registrano le performance migliori ci sono Inwit e Recordati mentre vendite, anche consistenti, stanno interessando CNH Industrial e le quotate del settore bancario con Banco BPM e BPER Banca che evidenziano le performance peggiori.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento del Ftse Mib real time.

L'elenco delle azioni migliori della seduta comprende (finestra informativa delle 11,00)

Inwit: +2,06 per cento a 10,18 euro

Recordati: +1,55 per cento a 44,51 euro

Banca Generali: +1,38 per cento a 27,98 euro

Tra le quotate in maggiore affanno invece ci sono:

CNH Industrial: -2,34 per cento a 9,25 euro

Banco BPM: -1,85 per cento a a 1,85 euro

BPER Banca: -1,61 per cento a 1,49 euro

Borsa Italiana Oggi 25 novembre 2020: previsioni apertura

Le previsioni in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 25 novembre 2020 puntano su un avvio di scambi all'insegna della prudenza. E' quindi ipotizzabile che, dopo il forte rally di ieri, oggi a prevalere possano essere le prese di profitto anche se non in misura accessiva.

Il contesto di riferimento vede Tokyo e New York in rialzo. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la terza seduta settimanale con il Nikkei in progressione dello 0,5 per cento a quot a 26.297 punti.

Segni verdi anche sul listino americano con il Dow Jones che ha chiuso la sessione con un rialzo dell'1,54 per cento a quot a 30.046 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a 30.117 punti, l'S&P 500 av anti dell'1,62 per cento a quota 3.635 punti e il Nasdaq che ha messo a segno una variazione positiva dell'1,31 per cento salendo fino a 12.037 punti.

Nonostante i forti apprezzamenti messi a segno dalle due borse, a prevalere in avvio di scambi a Piazza Affari dovrebbe comunque essere la prudenza.

Investire in borsa: azioni più interessanti di oggi 25 novembre 2020

Come sempre forniamo in questo paragrafo alcune indiccazioni su come investire in borsa oggi indicando quei titoli che potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più significative. L'eredità lasciata dalla seduta di ieri, vede di diritto i titoli del settore bancario e quelli del comparto oil in pole position. Tra i primi spunti interessanti potrebbero esserci oggi sul Monte dei Paschi.

La banca toscana ha reso noto che all'esito dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso o vendita nell'ambito della scissione parziale attuata in favore di AMCO, i titoli che non risultavano essere collocati presso gli azionisti erano pari a 24.373.208, corrispondenti a circa il 2,14 per cento del capitale dell'istituto bancario. Alla luce di questo, il Monte dei Paschi ha proceduto con il collocamento di 24.373.208 azioni residue atraverso una procedura di accelerated book building.

Altro bancario da tenere d'occhio è Creval. A seguito del lancio dell'OPA da parte di Credit Agricole Italia, le azioni Creval hanno registrato un apprezzamento molto consistente salendo a ben oltre il corrispettivo dell'offerta. Alla luce di questo trend, cosa faranno le azioni Creval oggi? E' possibile una prosecuzione del rally oppure è pronto a scattare un ritracciamento?

Spostandoci di comparto, tra le azioni da tenere d'occhio oggi ci sono anche quelle del settore oil. Ieri è stata una giornata molto positiva per i titoli petroliferi grazie al rally messo a segno dalla quotazione petrolio. Il Future sul greggio con scadenza gennaio 2021 è infatti salito a 45 dollari al barile.

Su Borsa Italiana le azioni che hanno tratto beneficio dal rally del petrolio sono state Eni e Saipem. Quest'ultimo, in particolare, si colloca adesso sotto la resistanza a quota 2,2 euro. Superato questo livello, si aprirebbe la strada verso i 2,5 euro.

