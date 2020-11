Borsa Italiana Oggi 30 novembre 2020: azioni Creval e Maite Tecnimont sotto esame

© Shutterstock

Piazza Affari verso un'apertura di seduta in ribasso dopo la chiusura negativa della borsa di Tokyo

Possibile apertura di contrattazioni in ribasso nella prima di Ottava. E' questa l'indicazione che si evince dai futures sul Ftse Mib quando manca circa mezzora all'apertura della seduta di oggi 30 novembre 2020. Il contesto di riferimento non è chiaro. Mentre la borsa di Tokyo ha infatti aperto la settimana con una flessione, la borsa di Wall Street aveva chiuso la scorsa Ottava con una leggera progressione in avanti.

Venendo ai numeri, la borsa di Tokyo ha mandato in archivio le contrattazioni con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,79 per cento a quota 26.435,5 punti. Viceversa a New York, il Dow Jones ha chiuso la sessione con una progressione dello 0,13 per cento a quot a 29.910 punti, mentre l' S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,24 per cento a quota 3.638 punti e il Nasdaq ha addirittura guadagnato lo 0,92 per cento a 12.206 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a quota 12.236 punti.

Tra le azioni da tenere d'occhio in avvio di scambi, ci sono sempre quelle del settore bancario. Grande protagonista della scorsa settimana è stata Creval. Il prezzo delle azioni del Credito Valtellinese continua ad essere superiore al prezzo dell'OPA lanciata da Crédit Agricole Italia e pari a 10,5 euro per azione. E' notizia con la quale gli investitori oggi 30 novembre 2020 dovranno fare i conti il fatto che Moody’s abbia posto i rating della banca sotto revisione in vista di un eventuale miglioramento. Ciò significa che l'outlook sul Credito Valtellinese è stato modificato in Rating under Review dal precedente Negative.

Gli analisti dell'agenzia internazionale di valutazione si attendono che i nuovi rating del Creval possano essere in linea con quelli di Crédit Agricole Italia nel caso in cui l'offerta pubblica di acquisto volontaria annunciata sulla totalità delle azioni della banca della Valtellina abbia esito positivo.

Altro titolo da tenere d'occhio oggi 30 novembre 2020 è Maire Tecnimont. La notizia calda in questo caso riguarda il fatto che la controllata Tecnimont abbia siglato un accordo con il cliente JSC NIPIgazperabotka che introduce un importo aggiuntivo per accelerare i lavori necessari a ridurre l'impatto causato dalla pandemia di coronavirus.

L'importo aggiuntivo è pari a circa 500 milioni di euro, una somma che rappresenta circa il 12,8 per cento del valore totale del contratto originale. La notizia è ovviamente positiva per il titolo.

