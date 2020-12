Borsa Italiana Oggi (2 dicembre 2020): vendite su Banco BPM e BPER Banca, Ftse Mib rosso

© Shutterstock

Seduta negativa per la borsa di Milano ma Moncler e Campari si muovono in controtendenza

Seduta all'insegna dell'incertezza quella di Borsa Italiana oggi 2 dicembre 2020. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi subito al ribasso scendendo fino a quota 22000 punti per poi allargare rapidamente il passivo e precipitare sotto i 21900 punti. A pesare sull'andamento di Piazza Affari sono alcune quotate specifiche come ad esempio Banco BPM, BPER Banca e Unipol. I segni positivi non mancano ma la loro intensità è comunque ridotta.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

A guidare il paniere di riferimento di Piazza Affari alle ore 15,00 sono una serie di titoli come Moncler e Campari.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

L'elenco delle azioni migliori della seduta di oggi comprende (finestra informativa delle 15,00):

Moncler: +1,34 per cento a 41,64 euro

Campari: +0,91 per cento a 9,53 euro

Italgas: +0,37 per cento a 5,37 euro

Tra le quotate in maggiore difficoltà invece ci sono:

Banco BPM: -4,53 per cento a 1,79 euro

BPER Banca: -4,07 per cento a 1,42 euro

Unipol: -3,96 per cento a 3,93 euro

Per investire su tutte le azioni citate, anche quelle che registrano un ribasso, puoi usare il CFD Trading. Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio IG (leggi qui la recensione completa) avrai subito la demo gratuita da 30 mila euro per fare pratica e imparare a comprare e vendere CFD Azioni senza correre il rischio di perdere soldi veri.

CFD Trading sulle azioni con IG>>>prendi qui la demo gratuita

Borsa Italiana Oggi 2 dicembre 2020: previsioni apertura

La borsa di Milano dovrebbe aprire la giornata di oggi 2 dicembre 2020 senza variazioni di prezzo significative. Le indicazioni in arrivo dai futures sui principali indici di Piazza Affari, infatti, fanno propendere per un avvio con movimenti frazionali. Il contesto di riferimento è moderatemnte positivo con la borsa di Tokyo che ha chiuso la terza seduta della settimana con il Nikkei in leggerissimo rialzo e la piazza di Wall Street che invece ha mandato in archivio la sessione di ieri con gli indici desisamente tonici.

Più nel dettaglio a Tokyo l'indice Nikkei ha messo a segno una progressione dello 0,05 per cento a quota 26.801 punti mentre a New York, l'indice Dow Jones ha registrato una variazione positiva dello 0,63 per cento a quota 29.824 punti, mentre l'S&P 500 ha messo in cassaforte l'1,13 per cento a 3.662 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo a 3.678 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dell'1,28 per cento a 12.355 punti, dopo aver fissato il nuovo record storico a quota 12.406 punti.

Dinanzi a variazioni di prezzo di tale consistenza viene quasi spontaneo investire in borsa. Ma come fare? La borsa americana è lontana e comprare azioni significa farsi carico di una serie di obblighi che non tutti gli investi tori sono disposti ad accettare.

E allora la soluzione ideale per chi è interessato solo a fare specualazione sfruttando il rialzo della borsa di chiama CFD Trading. Tra l'altro scegliendo i migliori broker Forex e CFD avrai subito la demo gratuita per imparare a comprare e vendere CFD Azioni senza rischi. Ad esempio il broker eToro (leggi qui la recensione completa) ti offre 100 mila euro per fare pratica.

Trading CFD sulle azioni: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Borsa Italiana Oggi 2 dicembre 2020: quali azioni seguire (non solo Ftse Mib)

Tre i titoli da tenere d'occhio nella seduta di oggi 2 dicembre 2020: Unicredit, Banca MPS e Fincantieri.

Inserire Unicredit nella lista delle azioni che potrebbero mettere a segno i movimenti di prezzo più i nteressanti è quasi d'obbligo alla luce del forte ribasso che la big del settore bancario ha messo a segno nelle ultime sedute. La notizia dell'addio di Mustier e le novità sulla possibile acquisizione del Monte dei Paschi di Siena non sembrano essere piaciute al mercato e infatti le quotazioni della banca sono crollate. A tal riguardo, comunque, ricordo che attraverso i CFD è anche possibile investire al ribasso ossia fare short trading (qui la guida). Per imparare ad operare con le posizioni short è sempre consigliabile fare prima pratica conto demo (qui il sito ufficiale eToro).

Per quello che invece riguarda Banca MPS, invece, a rendere caldo il titolo potrebbero essere i risultati dell'opzione asimmetrica relativa all'operazione di scissione parziale non proporzionale in favore di AMCO. La banca toscana ha reso noto che, al termine dell'operazione di concambio, il Ministero dell'economia e delle Finanze sarà titolare di una partecipazione complessiva pari a circa il 64,23 per cento del capitale di MPS, contro una partecipazione detenuta prima della scissione che era pari al 68,247 per cento.

Per finire, tra le azioni del Mid Cap, sarebbe da tenere d'occhio Fincantieri. In articolo apparso sul quotidiano La Repubblica è stato fatto il punto sulle lungaggini relative al progetto di fusione con la francese Chantiers de l’Atlantique (ex STX) il cui dossier è da troppo tempo impantanato presso l'AutiTrust UE. Addirittura, secondo quanto riportato dai media, il progetto di integrazione tra i due colossi finalizzato alla nascita di un gigante europeo del settore, potrebbe essere a rischio.