Borsa Italiana Oggi 4 dicembre 2020: rating Italia in primo piano

Previsto avvio in ribasso per la borsa di Milano nell'ultima seduta della settimana. MPS e Banco BPM tra i titoli da tenere d'occhio

Ultima di Ottava all'insegna delle vendite per Borsa Italiana. E' questa la previsione in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari oggi 4 dicembre 2020. Il contesto di riferimento in cui muoveranno gli investitori sarà condizionata dall'attesa per le decisioni di Fitch sul rating dell'Italia.

L'agenzia internazionale di valutazione del merito creditizio, renderà note le sue delibere sul rating sovrano dell'Italia questa sera dopo la chiusura delle contrattazioni. Attualmente Fitch vanta un rating a BBB- con o utlook stabile sul nostro paese.

Per quello che riguarda i risultati delle altre borse, tradizionali punti di riferimento per Piazza Affari, a Tokyo l'indice Nikkei ha messo a segno una flessione dello 0,22 per cento a quota 26.751,24 punti. Poco movimento, invece, sui listini americani con il Dow Jones che ha messo a segno una progressione dello 0,29 per cento attestandosi a quota 29.970 punti, l' S&500 che ha rimediato un calo frazionale dello 0,06 per cento a 3.667 punti e il Nasdaq che ha invece chiuso avanti dello 0,23 per cento a quota 12.377 punti dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a quota 12.439 punti.

Borsa Italiana Oggi 4 dicembre 2020: titoli più interessanti

E' il settore bancario, il comparto su cui oggi sarà concentrata l'attenzione degli investitori. Almeno due banche, infatti, potrebbero mettere a segno movimenti di prezzo anche di un certo spessore. Si tratta di Monte dei Paschi di Siena e di Banco BPM. Vediamo nel dettaglio le ragioni per cui queste due quotate sono da tenere d'cchio.

Nel caso di Monte dei Paschi, a fare da driver potrebbe essere la notizia della convocazione per giorno 17 dicembre 2020 di un consiglio di amministrazione nel corso del quale la banc a presenterà il suo nuovo piano strategico. Il piano sarà poi sottoposto alla valutazione della BCE che si esprimerà entro fine gennaio 2021. Secondo Il Sole 24 Ore, Monte dei Paschi ha bisogno di almeno 2,5 miliardi di euro che potrebbero essere rastrellati attraverso un aumento di capitale.

Attenzione alta anche sulle azioni Banco BPM. La quotata ha reso noto di aver portato a termine il collocamento di un nuovo bond subordinato Tier 2 con scadenza dieci anni a gennaio 2031. Le nuove obbligazioni sono rimborsabili antcipatamente cinque anni prima della scadenza. L'ammontare della nuova emissione obbligazionaria è stato pari a 350 milioni di euro.

Per finire, ultimo titolo da tenere d'occhio oggi è Italgas. Nelle scorse ore ben due agenzie di valutazione internazionale, Moody's e Fitch, hanno confermato il loro giudizio di lungo termine su Italgas rispettivam ente a Baa2 e a BBB+.