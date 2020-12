Borsa Italiana Oggi 18 dicembre 2020: Ftse Mib chiude in rosso, Diasorin e CNH Industrial in vetta

© Shutterstock

Poco movimento nell'ultima seduta della settimana su Borsa Italiana e, alla fine, a prevalere sono state le vendite.

Previsioni della vigilia ancora una volta rispettate su Borsa Italiana. Il Ftse Mib ha aperto gli scambi senza grandi variazioni di prezzo confermandosi in area 22mila punti per poi salire fino a poco sotto i 22100 punti e quindi chiudere sotto quota 22000 punti con un ribasso dello 0,16 per cento rispetto alla seduta di ieri. Tra le quotate più performanti nella seduta di oggi 18 dicembre 2020 ci sono satte Diasorin e CNH Industrial. Sul fronte opposto, invece, a fare peggio sono state Pirelli e Atlantia.

Ricoriamo che su Borsa Italiana Oggi sono scaduti i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a dicembre 2020.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista delle azioni migliori della seduta ha compreso:

CNH Industrial: +3,85 per cento a 9,77 euro

Diasorin: +2,15 per cento a 170,7 euro

Amplifon: +1,49 per cento a 33,95 euro

Tra le quotate in maggiore affanno, invece, ci sono state:

Pirelli: -6,19 per cento a 4,39 euro

Atlantia: -2,3 per cento a 14,43 euro

Finecobank: -2,14 per cento a 12,79 euro

Borsa Italiana Oggi 18 dicembre 2020: previsioni apertura

Ultima di Ottava all'insegna della prudenza. E' questa l'indicazione che arriva dai futures sulla tonalità che il Ftse Mib potrebbe assumere oggi 18 dicembre 2020 fin dal momento dell'apertura delle contrattazioni. A dispetto dall'approccio prudente, però, quelle che non mancheranno su Borsa Italiana Oggi sono le azioni che potrebbero registrare variazioni di prezzo di un certo spessore.

Come vedremo nel prossimo paragrafo, infatti, ci sono ben cinque titoli che oggi potrebbero finire nel mirino degli investitori. Ben quattro fanno riferimento al Ftse Mib ossia: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Enel, Saipem e Eni. A questi 5 titoli potenzialmente caldi si affianca poi anche Banca Monte dei Paschi.

Le chiusure della Borsa di Wall Street e di Tokyo

La borsa di Tokyo ha mandato in archivio l'ultima seduta della settimana con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,16 per cento a quota 26.763,39 punti. La piazza nipponica ha praticamente snobbato la buona prestazione della borsa americana. A Wall Street, infatti, il Dow Jones ha chiuso la seduta con una progressione dello 0,49 per cento a quota 30.303 punti, mentre l'indice S&P5 000 ha messo in cassaforte lo 0,58 per cento a quota 3.722 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a quota 3.725 punti, e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,84 per cento a 12.765 punti (nuovo massimo storico).

Borsa Italiana Oggi 18 dicembre 2020: titoli più interessanti

Di seguito una breve spiegazione sui motivi per cui le azioni Enel, Eni, Saipem, Intesa Sanpaolo, U nicredit e Banca Monte dei Paschi, oggi potrebbero mettere a segno movimenti di prezzo importanti:

Enel : il consiglio di amministrazione del colosso dell'elettricità ha dato il via libera alla cessione di un minimo del 40 per cento fino ad un massimo del 50 per cento (equivalente all'intera partecipazione detenuta) del capitale di Open Fiber al fondo australiano Macquarie Infrastructure & Real Assets.

: il consiglio di amministrazione del colosso dell'elettricità ha dato il via libera alla cessione di un minimo del 40 per cento fino ad un massimo del 50 per cento (equivalente all'intera partecipazione detenuta) del capitale di Open Fiber al fondo australiano Macquarie Infrastructure & Real Assets. Eni e Saipem : secondo alcune indiscrezioni di stampa, la questione relativa alla partecipazione detenuta dal Cane a Sei Zampe in Saipem potrebbe presto tornare in primo piano. Il Sole 24 Ore, infatti, ha parlato di possibile riduzione delle quote nell'azienda infrastrutturale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

: secondo alcune indiscrezioni di stampa, la questione relativa alla partecipazione detenuta dal Cane a Sei Zampe in Saipem potrebbe presto tornare in primo piano. Il Sole 24 Ore, infatti, ha parlato di possibile riduzione delle quote nell'azienda infrastrutturale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

Intesa Sanpaolo : possibile riunione oggi di un consiglio di amministrazione straordinario con all'ordine del giorno la possibile distribuzione di dividendi fino al 15 per cento degli utili 2019/2020.

: possibile riunione oggi di un consiglio di amministrazione straordinario con all'ordine del giorno la possibile distribuzione di dividendi fino al 15 per cento degli utili 2019/2020. L'indiscrezione può essere sfruttata per fare trading sulle azioni Intesa SP attraverso i CFD ( ). Unicredit e Banca MPS: la banca toscana ha approvato il piano strategico 2021/2025 che adesso sarà trasmesso al MEF. La banca si è anche impegnata a definire un nuovo capital plan che verrà sottoposto alla BCE entro il 31 gennaio 2021. Nel capital plan ci sarà anche un'indicazione dei fabbisogni di capitale, quantificati tra 2 e 2,5 miliardi. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Monte dei Paschi si starebbe preparando per una integrazione con Unicredit. L'ipotesi ad oggi trova poche conferme essendo piazza Gae Aulenti impegnata con la scelta del successore di Mustier alla carica di amministratore delegato del gruppo.