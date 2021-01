Borsa Italiana Oggi 8 gennaio 2021: Ftse Mib positivo, STM scatta in vetta

© Shutterstock

Ftse Mib all'assalto dei 23mila punti nella seduta di oggi. Forti acquisti su STMicroelectronics dopo la pubblicazione dei ricavi preliminari del quarto trimestre

Previsioni del tutto rispettate a Piazza Affari. Il Ftse Mib ha infatti aperto la seduta all'insegna degli acquisti con un unico obiettivo: raggiungere e superare i 23mila punti. Alle ore 13,30 questo target continua ad essere nell'aria con il paniere di riferimento di Piazza Affari che registra una progressione di mezzo punto percentuale rispetto alla seduta di ieri.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

A spingere in avanti il paniere di riferimento di Borsa Italiana Oggi 8 gennaio 2021 ci sono le azioni STM che, in scia alla pubblicazione dei ricavi preliminari 2021 (migliori delle attese del management) registrano una progressione di quasi 4 punti percentuali. Sul fronte opposto, ossia tra le azioni in ribasso, ci sono Interpump e Buzzi Unicem.

Il grafico in basso riproduce l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista delle migliori azioni della seduta comprende (finestra informativa delle 13,30):

STMicroelectronics: +3,86 per cento a 33,63 euro

Unicredit: +2,69 per cento a 8,24 euro

Amplifon: +2,08 per cento a 33,36 euro

Tra le azioni che invece registrano i ribassi più consistenti ci sono:

Interpump: -3,44 per cento a 40,42 euro

Buzzi Unicem: -1,94 per cento a 21,76 euro

Fiat Chrysler Automobiles: -1,66 per cento a 14,54 euro

Borsa Italiana Oggi 8 gennaio 2021: previsioni pre-market

C'è la possibilità che nella seduta di oggi 8 gennaio 2020 il Ftse Mib possa salire fino a quota 23 mila punti. E' questa la previsione in vista dell'apertura delle contrattazioni dlel'ultima seduta settimanale della borsa di Milano. I futures sui principali indici dell'azionariato italiano sono tutti intonati positivamente anche alla luce delle ottime performance che sono state messe a segno dalla borsa di Tokyo e da quella di Wall Street.

Partiamo dalla prima. A Tokyo l'indice Nikkei ha archiviato la giornata con il Nikkei in progressione del 2,36 per cento a quota 28139 punti. Il paniere principale della borsa del Giappone, quindi, continua ad aggiornare i suoi record consolidando ancora di più il trend al rialzo. Variazioni positive anche a New York. I listini della borsa di Wall Street, infatti, hanno tutti chiuso la penultima seduta della settimana con una progressione robusta. Nel dettaglio il Dow Jones ha messo a segno una variazione positiva dello 0,69 per cento a quota 31.041 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a 31.193 punti, l'S&P 500 ha archiviato la giornata avanti dell'1,48 per cento a 3.804 punti dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a quota 3.812 punti e il Nasdaq ha fatto registrare un rialzo del 2,56 per cento a 13.067 punti, leggermente sotto il nuovo record storico a quota 13091 punti.

Simili progressioni in avanti rappresentano un chiaro segnale rialzista che puoi cogliere se decidi di investire in borsa attraverso i CFD. Se non sai come fare trading sugli indici azionari attraverso i Contratti per Differenza, puoi aiutarti con il conto demo gratuito che molti broker offrono gratuitamente. Scegliendo eToro, ad esempio, avrai subito la demo gratuita con 100 mila euro virtuali per imparare a vendere e comprare CFD Indici. Puoi attivare la demo gratuita seguendo l'immagine in basso senza bisogno di lasciare il sito.

Trading CFD sulle azioni: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Borsa Italiana Oggi 8 gennaio 2020: titoli interessanti

Consueto specchietto informativo sulle azioni che oggi potrebbero registrare le variazioni di prezzo più consistenti. Stando al flusso di notizie del pre-market sono due i titoli che potrebbero mettere a segno movimenti che puoi sfruttare per fare trading attraverso i CFD (qui la demo eToro).

Si tratta di Unicredit e di STMicroelectronics. Nel caso della big del settore bancario a tenere banco sono sempre le indiscrezioni sulla scelta del nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Mustier.

Stando a quanto affermato dal Sole 24 Ore il nuovo AD della banca potrebbe essere scelto in occasione del consiglio di amministrazione che è in programma il prossimo 10 febbraio 2021 (si tratta del CdA che sarà chiamato ad approvare i conti del 2020).

Se vuoi sfruttare questa indiscrezioni per investire sulle azioni Unicredit ti consiglio di provare il social trading eToro. Puoi farlo anche in modalità demo partendo da questo link ufficiale.

Per quello che invece riguarda STM a fare da driver potrebbero essere i conti preliminari del quarto trimestre 2020 che la società ha reso noto questa mattina. STM ha chiuso il periodo di riferimento con ricavi netti pari a 3,24 miliardi di dollari, in rialzo del 21,3 per cento rispetto al trimestre precedente. Il dato ha battuto le attese del management che puntavano su ricavi pari a 2,99 miliardi di dollari. Stando ai dati preliminari, inoltre, il 2020 della società dei semiconduttori si è chiuso con ricavi pari a 20,22 miliardi, in rialzo di ben il 6,9 per cento rispetto all'esercizio 2019.