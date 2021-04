Borsa Italiana Oggi 1 aprile 2021: prevista apertura positiva, su quali azioni scommettere?

© Shutterstock

Inizia un nuovo mese per la borsa di Milano. Tra le quotate da tenere d'occhio oggi ci sono Atlantia e Telecom Italia

Parte oggi il secondo trimestre di Borsa Italiana. L'eredità lasciata dai primi tre mesi del nuovo anno è molto positiva con il Ftse Mib che, grazie anche alla nascita del governo Draghi, ha messo a segno una significativa progressione in avanti. Proprio da questo rialzo si riparte oggi.

Le indicazioni dei futures in vista dell'apertura delle contrattazioni sono positive. Borsa Italiana Oggi 1 aprile, quindi, dovrebbe iniziare gli scambi con una prevalenza degli acquisti.

Il contesto di riferimento è incoraggiante. La borsa di Tokyo, infatti, ha mancato in archivio la seduta con il Nikkei in progressione dello 0,82 per cento. Meno chiare le indicazioni che sono arrivate dall'ultima seduta di marzo della borsa di Wall Street. A New York, infatti, il Dow Jones ha registrato un ribasso dello 0,26 per cento a quota 32.981 punti, mentre l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,36 per cento a 3.973 punti e il Nasdaq ha chiuso la seduta con una progressione dell'1,54 per cento a 13.247 punti. Tra le singole quotate è da evidenziare la performance molto forte di Walgreens Boots Alliance che, grazie ai conti trimestrali migliori delle attese, ha chiuso la seduta avanti del 3,62 per cento.

Borsa Italiana Oggi 1 aprile 2021: titoli più interessanti

Quali sono i titoli che conviene tenere d'occhio in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana? Due sono i nomi che facciamo oggi: Telecom Italia e Atlantia.

Il colosso delle telecomunicazioni potrebbe registrare variazioni di prezzo significative a seguito della notizia dell'esecuzione degli accordi con KKR Infrastructure e Fastweb aventi ad oggetto l'ingresso di KKR Infrastructure e Fastweb nel capitale di FiberCop, nuova società in cui sono confluite la rete secondaria di TIM e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, joint-venture partecipata da TIM all'80 per cento e da Fastweb al 20 per cento. La notizia saliente è che KKR Infrastructure ha rilevato il 37,5 per cento di FiberCop da TIM per un controvalore pari a 1,8 miliardi, sulla base di un enterprise value di circa 7,7 miliardi di euro.

Possibili spunti operativi potrebbero esserci anche su Atlantia. In questo caso a fare da catalizzatore sono le ultime indiscrezioni sulla cessione dell'88 per cento di Autostrade per l'Italia alla cordata guidata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Stando ad alcuni rumors la CDP, in cordata con i fondi esteri Blackstone e Macquarie, avrebbe messo sul piatto 9,1 miliardi di euro (offerta vincolante) per comprare ASPI. Sarebbero inoltre previsti consistenti accantonamenti per affrontare alcune conteziosi.