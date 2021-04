Borsa Italiana Oggi 13 aprile 2021: poca volatilità in apertura? Le quotate su cui puntare

© Shutterstock

Previsioni piatte in vista dell'apertura di Piazza Affari nella seconda seduta della settimana. Diasorin proseguirà il rally oppure subirà le prese di profitto?

Anche quelle di oggi 13 aprile dovrebbe essere una seduta a volatilità molto contenuta per la borsa di Milano. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures, il Ftse Mib dovrebbe aprire gli scambi confermandosi sugli stessi livelli della chiusura di ieri. Anche le altre borse europee dovrebbero fare altrettanto. In questo contesto diventa quindi fondamentale riuscire a identificare i pochi stimoli che potrebbero tradursi in occasioni di trading. Prima di analizzare quali sono le quotate che conviene tenere d'occhio nella seduta di oggi, vediamo quali sono le premese all'apertura di Borsa Italiana.

Parlare di premesse significa fare riferimento all'andamento di Tokyo e di Wall Street. La borsa del Giappone ha chiuso la seconda seduta della settimana con il Nikkei in rialzo dello 0,72 per cento a quota 29752 punti. Prevalenza dei segni rossi invece a New York con il Dow Jones che ha rimediato un ribasso dello 0,16 per cento a quota 33.745 punti, l'S&P 500 che ha chiuso con un calo frazionale dello 0,02 per cento a 4.128 punti (dopo aver però aggiornato il massimo storico portandolo a 4.132 punti) e il Nasdaq che ha perso lo 0,36 per cento a quota 13.850 punti.

Borsa Italiana Oggi 13 aprile 2021: titoli più interessanti

Rispondiamo adesso alla domanda presente nel titolo dell'articolo e riguardante le quotate migliori su cui conviene investire oggi 13 aprile. Per quello che riguarda il Ftse Mib, i titoli che oggi potrebbero offrire spunti significativi sono essenzialmente due: Generali e Diasorin.

La quotata del settore assicurativo potrebbe sfruttare le indiscrezioni di stampa lanciate da Il Sole 24 Ore secondo cui nei prossimi giorni il management della società triestina potrebbe vagliare eventuali investimenti in Russia e Malesia per un ammontare pari a 2 miliardi di euro, nel primo caso, e 700 milioni di euro per quello che riguarda la Malesia.

Altro titolo su cui concentrare oggi 13 aprile l'attenzione è Diasorin. Il titolo della diagnostica è stato il migliore sul Ftse Mib nella seduta di ieri. A spingere gli acquisti è stata l'operazione di acquisizione dell'americana Luminex Corporation. La domanda che tanti investitori oggi si pongono è se nella giornata di oggi il rally di Diasorin proseguirà oppure se a farla da padrone saranno le prese di profitto. In entreambi i casi puoi sempre operare con il CFD Trading e con il broker eToro (qui il sito ufficiale).