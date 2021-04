Borsa Italiana Oggi 27 aprile 2021: Ftse Mib chiude a -0,17%, Diasorin e Saipem le peggiori

© Shutterstock

La seconda seduta della settimana è stata caratterizzata da un Ftse Mib in leggero calo. Tra le singole quotate a brillare sono state Unicredit e Prysmian.

Previsioni tutto sommato rispettate a Piazza Affari. Il Ftse Mib ha aperto le contrattazioni in leggero ribasso a causa della presenza di numerosi titoli in calo. Dopo una mattinata sempre vissuta in negativo, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha ridotto il passivo nel primo pomeriggio per poi chiudere con un ribasso dello 0,17 per cento a quota 24473 punti.

Tra i titoli che hanno subito le vendite più forti ci sono stati Diasorin, Saipem e Tenaris mentre, per quello che riguarda i titoli che sono stati meglio comprati, segnaliamo Unicredit e Prysmian.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi ha compreso:

Unicredit: +1,78 per cento a 8,41 euro

Prysmian: +1,56 per cento a 26,68 euro

FinecoBank: +1,21 per cento a 14,25 euro

Tra le quotate in calo, invece, i ribassi più forti hanno riguardato:

Diasorin: -5,45 per cento a 144,1 euro

Saipem: -2,67 per cento a 2,15 euro

Tenaris: -2,09 per cento a 8,99 euro

Borsa Italiana Oggi 27 aprile 2021: previsioni apertura

Come si muoverà la borsa di Milano nella seduta di oggi 27 aprile 2021? Quali saranno le quotate su cui investire? Per trovare risposte a queste domande non devi far altro che leggere questo post. Iniziamo subito con dire che, stando alle indicazioni dei futures, Piazza Affari oggi dovrebbe aprire gli scambi senza grandi variazioni di prezzo. Sono movimenti frazionali molto contenuti quelli che si prospettano in apertura di contrattazioni su Borfsa Italiana. Lo stesso avvio molto prudente dovrebbe anche caratterizzare le altre borse europee.

Il contesto di riferimento con cui gli investitori oggi dovranno fare i conti, vede sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street aver chiuso le rispettive sedute in modo incerto. Nel dettaglio, a New York l'indice Dow Jones ha rimediato un calo dello 0,18 per cento a quota 33.982 punti; l'indice S&P 500 ha guadagnato lo 0,18 per cento a 4.188 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a quota 4.194 punti e il Nasdaq ha messo in cassaforte lo 0,87 per cento attestandosi a quota 14.139 punti.

Spostandoci in Asia, l'indice Nikkei ha mandato in archivio la seconda seduta della settimana con un ribasso dello 0,46 per cento a quota 28.992 punti. Non ci sono state novità dalla Bank of Japan che nel board di aprile ha confermato la politica monetaria accomodante in atto da tempo.

Borsa Italiana oggi 27 aprile 2021: su quali azioni investire?

Quali sono i titoli interessanti in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari? Rispondere a questo interogativo già prima dell'avvio delle contrattazioni, significa sapere come posizionarsi per tempo.

Diciamo subito che a differenza di tante altre occasioni, sul paniere di riferimento di Piazza Affari oggi non ci sono tanti titoli da tenere d'occhio. Tra le poche quotate da monitorare segnaliamo Mediaset. La società del Biscione potrebbe registrare variazioni di prezzo in scia all'approvazione dei conti dell'esercizio 2020. Ad impattare sull'andamento del titolo potrebbe essere anche la decisione del consiglio di amministrazione di trasferire la sede legale in Olanda.

Secondo alcune indiscrezioni che sono state riportate dal Sole24Ore, a differenza di alcuni anni fa quando per la prima volta si parlò di fusione tra Mediaset e Mediaset Espana, nel nuovo progetto non sarebbe prevista la creazione di nessuna holding per ospitare la fusione di Mediaset Italia e Mediaset Espana. Inoltre la sede effettiva e la sede fiscale, così come la stessa quotazione, resterebbero in Italia e ad essere oggetto del trasferimento in Olanda sarebbe solo la sede legale.