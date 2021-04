Borsa Italiana Oggi 28 aprile 2021: possibili variazioni minime, occhio a Saipem e Diasorin

© Shutterstock

Sono Saipem e Diasorin le due quotate da tenere d'occhio in apertura di contrattazioni a Piazza Affari. Previsto un avvio con oscillazioni frazionali

Come sarà l'apertura di Borsa Italiana Oggi 28 aprile 2021? C'è da attendersi un rialzo oppure un ribasso in avvio di scambi? Questo post serve proprio a dare una risposta a queste domande. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici di Piazza Affari, il Ftse Mib dovrebbe aprire la terza seduta della settimana senza grandi variazioni di prezzo.

Oscillazioni frazionali dovrebbero caratterizzare anche le altre borse europee. Considerando l'andamento degli scambi nelle ultime sedute, si può dire che il mercato azionario europeo sia avviato verso una finale di mese molto tranquillo.

Il contesto di riferimento in cui si muoverà Borsa Italiana Oggi 28 aprile 2021 non è dei più entusiasmanti. La borsa di Tokyo ha infatti mandato in archivio la seduta odierna con il Nikkei in rialzo dello 0,21 per cento a quota 29045 punti. Pochi spunti anche dalla borsa americana nella seduta di ieri. In attesa di conoscere le decisioni di politica monetaria della FED (la riunione del Fomc va avuto inizio ieri e terminerà oggi), il Dow Jones ha registrato un minimo progresso dello 0,01 per cento a 33.985 punti, l'S&P 500 è addirittura calato dello 0,02 per cento a 4.187 punti e il Nasdaq ha chiuso in ribasso dello 0,34 per cento a 14.090 punti.

Borsa Italiana Oggi 28 aprile 2021: i titoli più interessanti

Per aiutare i nostri lettori a conoscere fin dall'apertura di scambi quelle che sono le quotate che potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più consistenti, in questo paragrafro indichiamo i titoli più interessanti per la seduta di oggi. Le quotate da tenere d'occhio sono essenzialmente due: Saipem e Diasorin.

La società engineering ha approvato i conti del primo trimestre 2021. In generale i primi tre mesi del nuovo esercizio di Saipem sono stati influenzati dall'emergenza pandemica, da un rallentamento delle attività e da una rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti in molte aree geografiche. Sono queste le ragioni che spiegano perchè, ad esempio, i ricavi trimestrali di Saipem sono scesi a 1,62 miliardi di euro, in ribasso del 25,5 per cento rispetto ai 2,17 miliardi di euro messi a segno nello stesso periodo di un anno fa.

Per quello che riguarda invece Diasorin, la quotata della diagnostica ha diffuso i conti preliminari dell'esercizio 2021. Il periodo si è chiuso con ricavi in crescita del 53 per cento e un margine operativo lordo adjusted che è praticamente raddoppiato. Considerando che ieri le azioni Diasorin hanno registrato un forte deprezzamento, basteranno le indicazioni trimestrali preliminari a riportare l'appeal sul titolo? Lo vedremo oggi.