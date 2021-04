Borsa Italiana Oggi 29 aprile 2021: Ftse Mib in rialzo, crolla Tenaris

© Shutterstock

Andamento leggermente positivo per la borsa di Milano nella penultima seduta della settimana. A2A e STM in vetta

Previsioni rispettate a Piazza Affari. Il Ftse Mib ha aperto gli scambi in leggero rialzo grazie ai segni verdi che stanno caratterizzando il comparto delle utility. A causa della chiusura per festività della borsa di Tokyo, gli investitori hanno, come punti di riferimento, Wall Street e le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve che sono state rese note ieri sera.

In questo contesto a provare a spingere il principale indice azionario di Borsa Italiana verso l'alto, sono le azioni del comparto utility (A2A e Hera) mentre, per quello che riguarda i titoli in rosso, le vendite sono particolarmente forte sul settore oil con Tenaris e Saipem a picco (la seconda già ieri aveva registrato un passivo pesante a causa della delusione del mercato per i conti trimestrali come si può leggere qui).

Alle ore 13,30 la situazione sul paniere di riferimento di Borsa Italiana è la seguente: Ftse Mib in rialzo dello 0,11 per cento a quota 24486 punti.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento del Ftse Mib in tempo reale.

L'elenco delle quotate migliori aggiornato alle ore 13,30 è il seguente:

STM: +4,39 per cento a 33,40 euro

A2A: +2,06 per cento a 1,63 euro

Atlantia: +1,3 per cento a 16,41 euro

Tra le quotate in ribasso, invece, a fare peggio sono:

Tenaris: -7,12 per cento a 8,63 euro

Stellantis: -1,97 per cento a 14,10 euro

Saipem: -1,47 per cento a 2,01 euro

Borsa Italiana oggi 29 aprile 2021: previsioni apertura

La borsa di Milano oggi 29 aprile 2021 dovrebbe aprire le contrattazioni in leggero rialzo. E' questa la previsioni che si deduce analizzando l'andamento dei future sul Ftse Mib. Stesso avvio in leggere rialzo è anchge atteso per tutte le altre borse europee.

Il tema caldo con cui gli investitori saranno chiamati a fare i conti è l'esito delle decisioni di politica monetaria della FED. Ieri il Fomc della Federal Reserve ha deciso di confermare le linee guida sulla politica monetaria. Come prevedibile, quindi, tutto resta invariato anche perchè l'attuale situazione economica non rende possibili cambi di direzione.

Il contesto di riferimento di oggi si completa poi con il dato di chiusura della piazza americana. La borsa di Wall Street ha mandato in archivio la seduta di ieri con il Dow Jones in ribasso dello 0,48 per cento a 33.820 punti, l'S&P 500 in calo dello 0,08 per cento a 4.183 punti (leggermente sotto al nuovo massimo storico di 4.197 punti) e il Nasdaq che ha archiviato la giornata con un ribasso dello 0,28 per cneto a 14051 punti.

E la borsa di Tokyo? Come previsto dal calendario macroeconomico la borsa del Giappone è rimasta chiusa per festività oggi 29 aprile.

Borsa Italiana oggi 29 aprile 2021: titoli su cui investire

Quali sono le azioni su cui scommettere in borsa oggi? Due i nomi che ci sentiamo di fare: Tenaris e STM. Entrambe le quotate hanno pubblicato i conti del primo trimestre 2021 e proprio le rispettive trimestrali potrebbero condizionare l'andamento dei due titoli.

Nel dettaglio, Tenaris ha chiuso i primi tre mesi del nuovo esercizio con un miglioramento della marginalità in un contesto comunque caratterizzato da un calo dei ricavi. La società prevede per i prossimi trimestri una prosecuzione del miglioramento della marginalità e un rialzo delle vendite.

Conti primo trimestre 2021 e previsioni sull'esercizio in corso sono due assist da cavalcare per investire sulle azioni Tenaris. Ricordiamo che scegliendo il broker eToro non dovrai neppure pagare commissioni nel trading sulle azioni.

C'è poi STM. La quotata del settore dei microchips ha chiuso il primo trimestre con un incremento dei ricavi e della marginalità. Entrambi i parametri sono risultati migliori delle attese. Il management della quotata ha anche fornito alcune indicazioni sull'esercizio in corso che, secondo le stime, si dovrebbe chiudere con ricavi totali pari a 12,1 miliardi di dollari.