Borsa Italiana Oggi 4 maggio 2021: apertura con pochi assist, su quali azioni scommettere?

Previsto un avvio di scambi con movimenti molto contenuti per la borsa di Milano. Stellantis e Mediaset i due titoli da tenere d'occhio

Come sarà l'apertura di contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 4 maggio 2021? Quali saranno le quotate che registreranno i movimenti di prezzo più accentuati? Per rispondere a questi interrogativi non devi far altro che leggere il nostro pezzo quotidiano sull'andamento di Piazza Affari.

Iniziamo da quelle che sono le indicazioni che arrivano da pre-market. Stando all'andamento dei futures, Borsa Italiana Oggi 4 maggio 2021 dovrebbe aprire gli scambi senza grandi movimenti anche a causa dell'assenza di grandi spunti capaci di impattare sugli indici.

Del resto anche il contesto di riferimento è molto debole. La borsa di Tokyo, come già avvenuto ieri, è rimasta chiusa per festività anche nella seduta odierna. Per quello che riguarda l'azionario americano, invece, a New York l'indice Dow Jones ha chiuso con un rialzo dello 0,7 per cento a quota 34.113 punti, mentre l'S&P 500 ha registrato una flessione dello 0,27 per cento a 4.193 punti e il Nasdaq ha lasciato sul parterre lo 0,48 per cento a 13.895 punti.

Borsa Italiana Oggi 4 maggio 2021: su quali titoli investire?

Conoscere quali sono le quotate che oggi potrebbero registrare le variazioni di prezzo più consistenti, significa avere la possibilità di posizionarsi in modo efficacie fin dall'apertura degli scambi. Premesso questo, le quotate su cui scommettere in avvio di seduta sono Stellantis e Mediaset.

Nel caso di Stellantis a fare da driver potrebbero essere i dati sulle immatricolazioni auto nel mese di aprile che sono stati diffusi ieri sera. Il Ministero dei Trasporti ha reso noto che nel mese di aprile 2021 in Italia sono state immatricolate 145mila vetture, in forte aumento rispetto alle appena 4.300 auto che furono immatricolate ad aprile di un anno fa.

Il confronto su base annua, in realtà, non ha alcun valore poichè ad aprire dello scorso anno, l'Italia era in pieno lockdown totale a causa della pandemia di coronavirus. Stando a quanto affermato da alcune importanti agenzie di stampa, ad aprile 2021 le immatricolazioni di Stellantis sono state pari a circa 58 mila unità. La quota di mercato detenuta dal colosso automobilistico è pari ad oltre il 40 per cento.

Accanto a Stellantis, il secondo titolo da tenere d'occhio è Mediaset. Il gruppo del Biscione, Finivest e Vivendi hanno raggiunto e sottoscritto un accordo il cui obiettivo è quello di mettere la parola fine alle loro controversie. I tre gruppi rinunceranno reciprocamente alle varie controversie e cause legali in corso che li oppongono. L'intesa apre le porte per il trasferimento della sede legale di Mediaset dall'Italia all'Olanda.