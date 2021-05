Borsa Italiana Oggi 7 maggio 2021: possibile apertura in verde, 5 titoli sotto esame

© Shutterstock

Previsto un avvio in rialzo per la borsa di Milano nell'ultima seduta della settimana. Da tenere d'occhio le quotate che hanno pubblicato i conti del primo trimestre 2021 e Telecom Italia

Nell'ultima seduta della settimana, la borsa di Milano dovrebbe registrare un'apertura di scambi in sensibile rialzo. E' questa la previsione che si deduce analizzando l'andamento dei futures sui principali indici di Piazza Affari oggi 7 maggio 2021.

Stesso trend in avvio di scambi è atteso anche dalle altre borse europee. In primo piano su Borsa Italiana continuano ad esserci le trimestrali. Prima, però, di analizzare questo aspetto vediamo quale è il contesto di riferimento con il quale gli investitori si ritroveranno oggi a fare i conti.

Iniziamo dall'evento più recente vale a dire la chiusura della borsa di Tokyo. La piazza giapponese ha chiuso l'ultima di Ottava con il Nikkei in rialzo dello 0,09 per cento a quota 29358 punti.

Andamento positivo anche per la borsa americana. A Wall Street, il Dow Jones ha mandato in archivio la seduta di ieri con una progressione dello 0,93 per cento a 34.549 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a quota 34.561 punti; l'S&P ha messo a segno un rialzo dello 0,82 per cento a 4.202 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,37 per cento a quota 13.633 punti.

Borsa Italiana Oggi 7 maggio 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 7 maggio potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più interessanti? Parlare di titoli da tenere d'occhio in questo periodo, significa fare riferimento alle trimestrali. Ieri sera, dopo la chiusura delle contrattazioni, ben 3 titoli hanno diffuso i rispettivi conti del primo trimestre 2021. Si tratta di Leonardo, Enel e Banco BPM.

Tre big del Ftse Mib sulle quali oggi è possibile investire non solo in modo diretto, ossia comprando azioni, ma anche attraverso i CFD.

L'ex monopolista è reduce della seduta disastrosa di ieri causato dalle indicrezioni sul possibile accantonamento del progetto della rete unica. La domanda che gli investitori si pongono oggi è se nelle prossime ore ci sarà un rimbalzo delle quotazioni oppure se la flessione continuerà inesorabile.

Infine c'è Unicredit. La banca guidata da Orcel ieri ha registrato un boom dei prezzi innescato dagli ottimi conti triemestrali. Il faro della speculazione su Unicredit, però, potrebbe essere solo all'inizio visto che nel corso della conference call di commento dei conti trimestrali, il numero uno del gruppo non ha escluso possibili acquisizioni. E' plausibile che proprio eventuali operazioni di M&A possano essere il tema forte in grado di tenere alto l'appeal sulle azioni della banca nei prossimi mesi.