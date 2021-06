Borsa Italiana Oggi 3/6/2021: Ftse Mib in ribasso, Prysmian e Pirelli in vetta

© Shutterstock

Prevalenza delle vendite sulla borsa di Milano nella penultima seduta della settimana. Tra le singole quotate, massima attenzione al settore bancario

Poco movimento sulla borsa di Milano nella penultima seduta della settimana ma soolo fino a metà mattinata. Il Ftse Mib ha infatti aperto gli scambi confermandosi attorno alla parità in area 25350 punti per poi scendere sul rosso allargando il passivo.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Tra le quotate più comprate nella prima parte della mattinata ci sono Prysmian e Pirelli mentre, per quello che riguarda i titoli in maggiore difficoltà, segnaliamo Atlantia e Nexi.

Alle ore 13,30 il Ftse Mib registra un ribasso dello 0,44 per cento a quota 25241 punti. Per seguire l'andamento del paniere di riferimento nel corso della seduta di oggi, si può usare il grafico in basso che riproduce l'andamento del derivato indice Italy 40.

Tra le azioni migliori della seduta ci sono (finestra informativa delle ore 13,30):

Prysmian: +1,53 per cento a 29,15 euro

Pirelli: +0,68 per cento a 5 euro

Saipem: +0,56 per cento a 2,17 euro

Tra i titoli in maggiore affanno, invece, segnaliamo:

Atlantia: -1,78 per cento a 15,7 euro

Nexi: -1,68 per cento a 16,34 euro

Buzzi Unicem: -1,55 per cento a 23,48 euro

Per investire sulle quotate più dinamiche (sia al rialzo che al ribasso) della seduta di oggi, puoi prendere in considerazione il CFD Trading che è la modalità più semplice per investire in borsa. Scegliendo un broker autorizzato come Plus500 (qui la recensione e le opinioni) avrai subito la demo gratuita da 100 mila euro per fre pratica senza rischi.

Borsa Italiana Oggi 3 giugno 2021: previsioni apertura

Previsioni moderatamente ottimistiche in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 3 giugno 2021. Stando all'andamento dei futures, il Ftse Mib dovrebbe aprire la seduta con un leggero rialzo proseguendo con lo stesso trend che ha trovato consolidamento già nella seduta di ieri (il 2 giugno, Festa della Repubblica, la borsa di Milano è rimasta normalmente aperta ad eccezione della sessione di trading afterhours).

Un'apertura in leggera progressione è attesa anche sugli altri listini delle borse europee.

Il contesto di riferimento con il quale gli investitori del Vecchio Continente oggi dovranno fare i conti, vede Wall Street in leggerissima progressione e la borsa di Tokyo in moderato rialzo.

Iniziamo dal mercato azionario americano. La borsa Usa ha chiuso la seduta di metà settimana con il Nasdaq in progressione dello 0,07 per cento a quota 34.600 punti, l'indice Standard & Poor's in rialzo dello 0,14 per cento a quota 4.208 punti e l'indice Nasdaq che ha messo in cassaforte lo 0,14 per cento a quota 13.756 punti.

Molto simile l'aria che si è respirata sui listini nipponici. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la seduta di oggi 3 giugno 2021, con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,45 per cento. Il rendimento del titolo decennale giapponese ha scambiato allo 0,08%.

Le oscillazioni di prezzo registrate dalla borsa di Tokyo e da quella di Wall Street possono essere sfruttate per investire sui rispettivi indici attraverso il CFD Trading. Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio eToro (leggi qui la recensione completa) è possibile avere la demo gratuita da 100 mila euro per imparare ad operare senza rischi. Puoi attivare il tuo account dimostrativo eToro seguendo il link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

Borsa Italiana Oggi 3 giugno 2021: i titoli con più appeal

Saranno le banche le osservate speciali della seduta odierna di Piazza Affari. Il titolo del settore bancario italiano potrebbero registrare variazioni di prezzo significative in scia alle indiscrezioni di stampa che sono apparse sull'edizione di oggi de Il Sole 24 Ore, secondo le quali il badwill complessivo delle principali banche del comportato, che può essere usato in operazioni di fusione e di M&A, ammonta a circa 20 miliardi di euro.

Le banche che vantano il bidwill più alto in assoluto sono Banco BPM e Monte dei Paschi. Quest'ultima è da settimane al centro dell'interesse degli investitori che ritengono sempre più probabile il suo coinvolgimento in operazioni di M&A.

Per investire sulle azioni del settore bancario puoi prendere in considerazione il CFD Trading. Scegliendo il broker eToro che abbiamo già citato in precedenza, non dovrai neppure pagare commissioni nel trading sulle azioni.

Oltre alle banche, altro settore da tenere d'occhio è quello oil. A causa del rialzo della quotazione petrolio, infatti, i titoli del settore, ossia Tenaris, Eni e Saipem, potrebbero registrare un apprezzamento ulteriore rispetto agli attuali valori. Anche sulle azioni oil è possibile investire attraverso i CFD (qui la demo di eToro).