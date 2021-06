Borsa Italiana Oggi 8/6/2021: Nexi e Banca Mediolanum in testa, Ftse Mib immobile

© Shutterstock

Andamento piatto per Piazza Affari nella seconda seduta della settimana. Primo giorno di contrattazioni per la matricola The Italian Sea Group.

Alla fine a spuntarla sul Ftse Mib sono stati gli acquisti. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni con un leggero rialzo attestandosi in area 25800 punti e consolidando la posizione che era stata già raggiunta nella giornata di ieri.

Nel corso della mattinata, però, il segno verde è diventato sempre più fioco per poi sparire del tutto nel pomeriggio. A fine giornata tri titoli migliori si sono stati Nexi e Banca Mediolanum. Sul fronte opposto, invece, a spiccare sono stati i rossi di Amplifon e Unicredit.

Alle ore 17,30 il Ftse Mib evidenziava un ribasso frazionale dello 0,06 per cento a quota 25809 punti.

Per seguire l'andamento del paniere di riferimento di Piazza Affari, si può utilizzare il grafico in basso. Il grafico riprodude l'andamento del derivato indice Italy 40.

L'elenco delle quotate più in evidenza ha compreso:

Banca Mediolanum: +1,92 per cento a 8,27 euro

Nexi: +1,86 per cento a 16,95 euro

Banca Generali: -1,21 per cento a 34,4 euro

Tra i titoli in maggiore affanno, invece, ci sono stati:

Amplifon: -1,23 per cento a 39,31 euro

Unicredit: -1,07 per cento a 10,74 euro

Intesa Sanpaolo: -1,03 per cento a 2,46 euro

Borsa Italiana oggi 8 giugno 2021: pre-market

Come sarà l'apertura di contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 8 giugno 2021? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure è più probabile che a dominare siano i ribassi? Per rispondere a queste domande non devi far altro che leggere questo post che è tutto dedicato alla cronaca della giornata.

Come nostra consuetudine, iniziamo dal premarket. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici di Piazza Affari, il Ftse Mib dovrebbe aprire la giornata con una buona dose di incertezza. Secondo alcuni osservatori che altamente probabile che, alla fine, tutto si possa decidere nei primissimi minuti di scambi.

Il contesto di riferimento sostiene questa view. La borsa di Tokyo, infatti, ha chiuso la seduta di oggi con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,19 per cento a quota 28964 punti. Andamento negativo anche a Wall Street che ha archiviato la prima seduta della settimana con il Dow Jones in flessione dello 0,36 per cento a quota 34.630 punti, l'S&P 500 in ribasso dello 0,08 per cento a 4.227 punti e il Nasdaq che ha chiuso la seduta con un calo dello 0,49 per cento scendendo a 13.882 punti.

Borsa Italiana Oggi 8 giugno 2021: i titoli più interessanti

Ed eccoci alla seconda parte del nostro post, quella dedicata ai titoli più interessanti. Tra le quotate che oggi potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo di una certa rilevanza ci sono Atlantia, WIIT e Saras. Vediamo nel dettaglio i motivi per cui l'appeal su questi titoli potrebbe essere molto alto fin dall'apertura degli scambi.

Atlantia potrebbe essere condizionata dalla decisione dell'agenzia internazionale Moody's di confermare a livello Ba2 il rating sul debito a lungo termine della holding migliorando però l'outlook a positivo a seguito della decisione dell'assemblea degli azionisti di dare il via libera alla cessione della quota detenuta in Autostrade per l’Italia alla cordata che è guidata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Attese variazioni di prezzo rilevanti anche su WIIT. In questo caso a fare da driver potrebbe essere l'annuncio del collocamento di 2,1 milioni di azioni ordinarie, pari a circa il 7,9 per cento del capitale (post aumento) attraverso una procedura di accelerated bookbuild offering che è stata riservata solo ad investitori istituzionali. ...



Infine c'è Saras. Per la quotata del settore oil la giornata di ieri è stata molto dinamica. Il titolo ha infatti chiuso con un forte balzo in avanti e adesso la scommessa è capire se oggi il trend al rialzo proseguirà oppure se ci sarà un dominio delle prese di profitto.

Attenzione anche alle nuove quotazioni su Borsa Italiana. A sbarcare oggi saranno le azioni The Italian Sea Group.