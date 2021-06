Borsa Italiana Oggi 14 giugno 2021: Ferrari in affanno, Ftse Mib apre in rialzo

© Shutterstock

Per la borsa di Milano c'è stato un avvio in rialzo nella prima seduta settimanale. Atlantia ha perfezionato la cessione di ASPI mentre oggi prende il via l'aumento di capitale di Autogrill

Prevalenza di segni positivi in apertura di contrattazioni a Piazza Affari. Come da attese il Ftse Mib ha aperto gli scambi in verde posizionandosi oltre i 25700 punti. A spingere in avanti il principale listino di Piazza Affari sono quotate come Hera, Atlantia e Amplifon. Non mancano i titoli in calo come ad esempio Ferrari che, dopo circa un'ora dall'apertura, è la maglia nera evidenziando un ribasso di oltre il 2 per cento.

Alle ore 10,15 la situazione sul principale indice della borsa di Milano è la seguente: Ftse Mib in rialzo dello 0,17 per cento a quota 25760 punti.

Per seguire l'andamento in tempo reale del Ftse Mib è possbile fare riferimento al grafico in basso.

La lista delle quotate migliori della seduta comprende:

Hera: +2,13 per cento a 3,74 euro

Amplifon: +2,05 per cento a 40,38 euro

Saipem: +1,89 per cento a 2,26 euro

Tra le quotate più in ribasso, invece, a fare peggio sono:

Ferrari: +2,64 per cento a 169,4 euro

Unipol: +0,68 per cento a 4,53 euro

Stellantis: -0,4 per cento a 17,08 euro

Borsa Italiana oggi 14 giugno 2021: previsioni apertura

Previsioni incoraggianti in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 14 giugno 2021. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici di Piazza Affari, il mercato azionario dovrebbe registrare una variazione debole ma positiva in avvio di contrattazioni. Lo stesso trend dovrebbe anche caratterizzare le altre borse europee.

Ad impattare positivamente sull'apertura della borsa di Milano, potrebbe essere la buona performance che è stata messa a segno dalla borsa di Tokyo nella prima di Ottava. Il mercato azionario nipponico ha infatti chiuso la sessione di lunedì con l'indice Nikkei avanti dello 0,74 per cento a 29162 punti. Seduta moderatamente positiva anche per la borsa di New York (il riferimento, ovviamente, è per la sessione di venerdì). La borsa di Wall Street ha mandato in archivio la giornata con il Dow Jones in rialzo dello 0,04 per cento a quota 34.480 punti, mentre l’S&P 500 ha messo a segno una progressione dello 0,19 per cento a 4.247 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,35 per cento attestandosi a quota 14.069 punti.

Borsa Italiana Oggi 14 giugno 2021: titoli più interessanti

Ed eccoci al consueto spazio che dedichiamo ogni giorno alle azioni che potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più interessanti. Due sono titoli su cui puntare oggi: Atlantia e Autogrill.

Iniziamo dalla holding dei Benetton. La società ha sottoscritto con la cordata formata dalla CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp, l'accordo avente ad oggetto la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia. Dopo mesi di tira e molla, quindi, ASPI passa di mano tornando allo stato. L'operazione è stata un successo per Atlantia soprattutto se si considerano quelle che erano le premesse con cui tutto era iniziato anni fa (indimenticabili i toni di guerra di una ben precisa forza politica che poi si sono rivelati di cartone).

Per quello che riguarda Autogrill, invece, oggi prende il via l'aumento di capitale da 600 milioni di euro. Alla luce dell'avvio della ricapitalizzazione, il prezzo di chiusura delle azioni Autogrill di venerdì 11 giugno, che era pari a 6,928 euro, è stato rettificato a 6,128 euro. Il prezzo iniziale dei diritti relativi all'aumento di capitale è stato fissato a 0,7998 euro.