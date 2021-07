Borsa Italiana Oggi 8 luglio 2021: schiaffo in apertura, nessun titolo in rialzo

© Shutterstock

Pioggia di vendite in apertura di contrattazioni a Piazza Affari. Affondando Stellantis e CNH Industrial

Avvio traumatico per la borsa di Milano. Il Ftse Mib ha infatti iniziato le contrattazioni con un forte ribasso che ha determinato una discesa dell'indice sotto ai 25mila punti. Dopo circa mezzora dall'avvio degli scambi, non figura neppure un titolo in verde.

Le vendite sono particolarmente accanite sulle galassia Lingotto con Stellantis e CNH Industrial maglie nere. Rossi consistenti, però, interessano anche il settore bancario con Banco BPM e BPER Banca che registrano i ribassi più ampi.

Alle ore 9,30 la situazione sul Ftse Mib è la seguente: ribasso dell'1,64 per cento a quota 24870 punti.

Per seguire l'andamento di Borsa Italiana Oggi 8 luglio può essere utile consultare il grafico in basso che riproduce la performance del derivato indice Italy40. Il grafico è offerto gratuitamente da ìl broker Plus500 (leggi qui la nostra recensione).

Come abbiamo già detto in precedenza non ci sono titoli in rialzo (finestra informativa delle ore 09,00).

La lista dei titoli che invece registrano le performance più ampie è invece la seguente:

Stellantis: -2,68 per cento a quota 16,14 euro

CNH Industrial: -2,56 per cento a 13,31 euro

BPER Banca: -2,41 per cento a 2,74 euro

Borsa Italiana Oggi 8 luglio 2021: previsioni apertura

Per la penultima seduta della settimana, le indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici di Borsa sembrano prospettare per Piazza Affari un avvio di scambi improntato alla tranquillità. Non sono attese quindi grandi variazioni di prezzo in apertura di contrattazioni ma la prosecuzione del trend già emerso nella giornata di ieri.

Stessa apertura con variazioni molto contenute è anche attesa sulle altre borse europee. A sostegno di questa previsione ci sono le performance registrare ieri dalla borsa di Wall Street e oggi 8 luglio da quella di Tokyo. Vediamo quindi cosa è successo su quelli che sono i tradizionali mercati di riferimento di Borsa Italiana e delle piazze del Vecchio Continente.

La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la penultima seduta della settimana con il Nikkei ancora in ribasso (l'ennesimo per l'indice nipponico). Il paniere di riferimento della borsa del Giappone ha chiuso la sessione odierna con un ribasso dello 0,88 per cento a 28118 punti, sui minimi di giornata.

Performance incerta anche a Wall Street dove l'indice Dow Jones ha rimediato un rialzo dello 0,3 per cento a quota 34.682 punti, mentre l’indice S&P 500 ha chiuso la giornata con una variazione positiva dello 0,34 per cento a 4.358 punti (dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 4.362 punti) e il Nasdaq ha chiuso con un progresso risicato dello 0,01 per cento a 14.665 punti, dopo aver però messo a segno il nuovo massimo storico a quota 14.755 punti.

Borsa Italiana Oggi 8 luglio 2021: i titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 8 luglio potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più consistenti su Borsa Italiana? Conoscere i titoli caldi già prima dell'avvio delle contrattazioni significa avere la possibilità di posizionarsi in modo profittevole fin dal primo minuto di scambi.

Premesso questo, spunti interessanti oggi ci potrebbero essere su Leonardo. Il colosso della difesa potrebbe sfruttare le parole rilasciate dal suo amministratore delegato Alessandro Profumo nel corso di una audizione dinanzi alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e riportate da Il Sole 24 Ore. Il manager ha affermato che obiettivo della società è quello di raggiungere l'azzeramento del debito entro il 2025. Profumo, nel corso del suo intervento poi ripreso dal quotidiano di Confindustria ha affermato che non è affatto vero (come si dice) che Leonardo abbia un debito alto e non gestibile.

Viveversa Leonardo ha una sua solidità e di conseguenza per Profumo è assolutamente ragionevole porsi come obiettivo il primato mondiale nel settore degli eliccotteri e dell'addestramento e il primato a livello europeo nel comporto dell'elettronica della difesa.

Fuori dal Ftse Mib, un titolo altrattanto interessante è Salvatore Ferragamo. La maison della moda ha reso noto di aver definito i dettagli dell'accordo con Inter Parfums per il trasferimento del business e la concessione di una licenza esclusiva a livello mondiale sulla produzione e distribuzione dei profumi a marchio Ferragamo. L'intesa sarà efficace a partire dal mese di ottobre 2021 e inizialmente avrà una durata di 10 anni.