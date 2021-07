Borsa Italiana Oggi 27 luglio 2021: Ftse Mib chiude a -0,83%, Banca Carige torna alle quotazioni

© Shutterstock

Netta prevalenza di segni negativi nella seconda seduta della settimana. Conseguenze su Banca Generali e Campari dopo la pubblicazione dei conti del primo semestre 2021.

Andamento molto incerto per la borsa di Milano nella seduta di oggi 27 luglio 2021. Facendo peggio delle attese, il Ftse Mib ha aperto gli scambi con un forte ribasso che si è poi allargato via via nel corso della mattinata fino a perdere quasi un punto percentuale.

A condizionare l'economia complessiva del Ftse Mib sono i numerosi (e pesanti) segni negativi presenti. Quotate come Unicredit, Banca Generali e STM hannop evidenziato ribassi molto forti. I verdi non sono mancati a partire da Campari che ha registrato un vero e proprio rally in scia alla pubblicazione dei conti semestrali.

Alle ore 17,30 la situazione sul paniere di riferimento di Piazza Affari era la seguente: ribasso dello 0,83 per cento a quota 25087 punti.

Per restare sintonizzato sull'andamento degli scambi a Piazza Affari puoi usare il grafico in basso che riproduce le oscillazioni del derivato indice Italy40.

La lista delle quotate migliori ha compreso:

Campari: +3,16 per cento a 11,74 euro

Terna: +0,96 per cento a 6,73 euro

A2A: +0,88 per cento a 1,78 euro

Tra le quotate più in ribasso, invece, ci sono:

STM: -2,44 per cento a 32,52 euro

Banca Generali: -2,09 per cento a 34,63 euro

Unicredit: -2,02 per cento a 9,62 euro

Borsa Italiana oggi 27 luglio 2021: previsioni e pre-market

Le previsioni sull'apertura di Borsa Italiana Oggi 27 luglio 2021 sono decisamente fredde. Alla luce di quello che si evince dall'andamento dei futures nel pre-market, il mercato azionario italiano dovrebbe avviare la seconda seduta della settimana con variazioni di prezzo minime. A spingere in questa direzione è anche il contesto di riferimento. Sia la borsa di Tokyo oggi che quella di Wall Street nella seduta di ieri, infatti, hanno si registrato un apprezzamento ma non hanno comunque offerto grandi spunti.

Più nel dettaglio, la borsa del Giappone ha chiuso la seduta di oggi con l'indice Nikkei avanti dello 0,46 per cento a quota 27970 punti. Situazione molto tranquilla anche sui listini americani. A New York, infatti, l'indice Dow Jones ha registrato un rialzo dello 0,24 per cento a 35.144 punti, dopo aver comunque raggiunto il suo nuovo massimo storico a quota 35.150 punti; l'indice S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,24 per cento attestandosi a quota 4.422 punti, leggermente più sotto al nuovo massimo storico di 4.423 punti; mentre il Nasdaq ha archiviato la prima di Ottava con una progressione frazionale dello 0,03 per cento non andando oltre ai 14.841 punti (nel corso della seduta, però, il paniere dei tecnologici ha comunque aggiornato il suo massimo storico salendo fino a 14864 punti).

Borsa Italiana Oggi 27 luglio 2021: le quotate più interessanti

Quali sono i titoli su cui conviene investire in borsa oggi? Come sempre avviene man mano che si avvicina il mese di agosto, non ci sono grandi temi sul tavolo. Tuttavia l'inizio della stagione delle trimestrali potrebbe riservare interessanti sorprese.

In tal senso non può non essere inserito nel gruppo delle quotate interessanti, Italgas. La società ha pubblicato questa mattina i conti del primo semestre 2021 ed è quindi probabile che finisca nel mirino degli investitori. Per la cronaca Italgas ha mandato in archivio il periodo di riferimento con ricavi pari a per 665,4 milioni di euro, in aumento del 2,9 per cento rispetto ai 648,8 milioni di euro messi a segno nel primo semestre 2021 e con un margine operativo lordo MOL che ha registrato un aumento del 5,9 per cento salendo da 461,8 milioni a 489,1 milioni di euro.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, spunti interessanti potrebbero esserci sulle azioni Banca Carige. La quotata ligure oggi torna alle contrattazioni dopo un lungo periodo di assenza da Piazza Affari. Borsa Italiana ha reso noto che nella seduta di oggi 27 luglio 2021 sulle azioni ordinarie Banca Carige non sarà diffuso il prezzo di riferimento iniziale. Sempre a partire da oggi ma fino a successiva comunicazione, sulle azioni Banca Carige non sarà neppure consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo. Banca Carige era stata sospesa dal 2 gennaio 2019.