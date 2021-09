Borsa Italiana Oggi 10 settembre 2021: Stellantis in testa, Ftse Mib positivo

© Shutterstock

Andamento in moderato rialzo per la borsa di Milano nell'ultima seduta della settimana. Sul fondo del Ftse Mib si è posizionata Italgas

Andamento in linea con quelle che erano le attese per la borsa di Milano nella seduta di oggi 10 settembre 2021. Gli investitori si attendevano un avvio in lieve rialzo e in effetti così è stato. Il paniere di riferimento di Piazza Affari si è infatti mosso positivamente fin dall'avvio degli scambi per poi consolidare il trend nel corso della mattinata.

A dare il tono al Ftse Mib sono i rialzi messi a segno da quotate come Stellantis e BPER Banca. Logicamente non mancano i titoli in ribasso. Ad essere più esposti alle vendite sono Inwit e Snam i cui ribassi, comunque, sono nell'area dell'1 per cento.

Alle ore 10,50, quindi, si può fotografare la seguente situazione sul principale indice azionario della borsa di Milano: Ftse Mib in rialzo dello 0,23 per cento a quota 25982 punti.

Per restare aggiornato sulla performance del paniere di riferimento di Piazza Affari, si può seguire il grafico in basso che riproduce l'andamento dell'indice derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta odierna comprende (finestra informativa delle ore 10,50):

Stellantis: +1,53 per cento a quota 16,94 euro

BPER Banca: +1,4 per cento a quota 1,84 euro

STM: +1,28 per cento a quota 38,13 euro

Tra le quotate più in difficoltà, invece, ci sono:

Inwit: -1,34 per cento a 9,86 euro

Snam: -1 per cento a 4,91 euro

Atlantia: -0,86 per cento a 15,66 euro

Borsa Italiana Oggi 10 settembre 2021: pre-market e previsioni apertura

Come sarà l'apertura di Borsa Italiana nell'ultima di Ottava? Oggi 10 settembre 2021 ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure è più probabile un ribasso? Per provare a dare una risposta a queste domande è necessario analizzare l'andamento dei futures sul Ftse Mib e considerare quello che è il contesto di riferimento (ossia dati di chiusura di Tokyo e di Wall Street).

Per quanto riguarda i futures, l'intonazione sembra essere improntata alla prudenza. Del resto ieri il mercato azionario italiano ha chiuso le contrattazioni con una leggera progressione in avanti ma solo dopo che la BCE ha comunicato le sue decisioni di politica monetaria (tassi confermati e leggera revisione del ritmo di acquisti di titoli previsto dal piano PEPP).

Per quanto riguarda invece il contesto di riferimento, la borsa di Tokyo ha mandato in archvio la seduta odierna con il Nikkei in progressione dell'1,25 per cento a quota 30381 punti. Seduta negativa, invece, per la borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones ha mandato in archivio le contrattazioni con un ribasso dello 0,43 per cento a quota 34.897 punti mentre l'indice S&P 500 ha perso lo 0,46 per cento scendendo a 4.493 punti e il Nasdaq ha chiuso con un calo dello 0,25 per cento attestandosi a quota 15.248 punti.

Borsa Italiana Oggi 10 settembre 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi potrebbero registrare le variazioni di prezzo più interessanti? Ancora una volta tra i settori da tenere d'occhio c'è quello bancario. Le ipotesi di risiko continuano a dare appeal al comporto. In primo piano c'è sempre il dossier Monte dei Paschi Unicredit. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, la trattativa tra le parti continua ad essere lenta. Piazza Gae Aulenti non è infatti interessata ad una fusione generica ma solo all'acquistizione di parte degli attivi e di circa 1100 sportelli su 1400 totali.

A rendere bene l'idea su quella che è la posizione di Unicredit nel confronti del dossier il fatto che la banca guidata da Orcel non sia neppure interessanta al mantenimento del marchio Monte dei Paschi (valutato mezzo miliardo di euro essendo quella senese la più antica banca al mondo ancora in attività).

Sempre restando sul Ftse Mib, altro titolo da tenere d'occhio oggi è Italgas. La società italiana ha reso noto di essere stata scelta come Preferred Bidder nell'ambito della gara per l'acquisizione della totale partecipazioni nella società greca Depa Infrastructure che, a sua volta, ha in mano la maggioranza assoluta dei tre principali player della distribuzione del gas nel paese ellenico. Una buona notizia per Italgas anche se il via libera era ampiamente atteso dagli investitori.