Borsa Italiana Oggi 15 settembre 2021: incertezza in apertura, focus su Mediaset

Indicazioni poco nette sulla seduta odierna di Piazza Affari. Anche oggi tra i titoli da tenere d'occhio ci potrebbe essere Generali Assicurazioni

Piazza Affari potrebbe interrompere oggi 15 settembre 2021 il trend positivo che si era imposto nelle ultime giornate. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici della borsa di Milano, infatti, il mercato azionario italiano dovrebbe aprire gli scambi senza una direzione precisa. Variazioni molto contenute nei primi minuti di negoziazione sono anche attese sulle altre borse europee.

A sostenere l'ipotesi che Borsa Italiana si possa muovere in modo incerto nella seconda seduta della settimina è lo stesso contesto di riferimento. Ieri non è stata una giornata facile per i listini americani. A seguito della pubblicazione del dato sull'inflazione Usa, Wall Street ha chiuso in ribasso. Nel dettaglio, il Dow Jones ha registrato un calo dello 0,84 per cento a 34.578 punti, l'S&P 500 ha perso lo 0,57 per cento a 4.443 punti e il Nasdaq ha chiuso la giornata con un ribasso dello 0,45 per cento a 15.038 punti. Per la cronaca, l'inflazione degli Stati Uniti nel mese di agosto è stata inferiore a quelle che erano le stime degli analisti. La crescita de prezzi al consumo, inoltre, è stata anche meno pronunciata rispetto a quella messa a segno a luglio.

Il ribasso rimediato dalla borsa di New York ha condizionato la performance del mercato azionario nipponico. La piazza di Tokyo ha infatti mandato in archivio la seduta con il Nikkei in calo dello 0,52 per cento a quota 30512 punti. La flessione della borsa di Tokyo è stata frutto delle inevitabili prese di profitto scaturite a seguito del recente rally.

Borsa Italiana Oggi 15 settembre 2021: i titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 15 settembre 2021 potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più significative a Piazza Affari. I nomi che facciamo sono due: Generali e Mediaset.

Il Leone di Trieste potrebbe essere condizionato dalla presa d'atto da parte dei suoi consiglieri non esecutivi della disponibilità data dall'amministratore delegato, Philippe Donnet, a continuare a mantenere questa carica anche per un terzo mandato. ...



Oltre a Generali un secondo titolo del Ftse Mib da tenere d'occhio è Stellantis. La seduta di ieri non è stata facile per il gruppo automotive e quindi non è da escludere che oggi ci possa essere un rimbalzo. Tale situazione può essere sfruttata aprendo posizioni rialziste con i CFD. Il broker eToro che abbiamo citato in precedenza consente di fare trading sulle azioni senza commissioni.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, un titolo da tenere d'occhio potrebbe essere Mediaset. La quotata del Biscione ha pubblicato nel premarket i conti del primo semestre. Proprio questi risultati potrebbero condizionare la performance della quotata già nei primi minuti di scambi.