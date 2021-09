Borsa Italiana Oggi 29 settembre 2021: rimbalzo dopo il crollo di ieri?

© Shutterstock

Le previsioni sull'apertura di borsa nella seduta di metà settimana sono incoraggianti: i futures sembrano infatti annunciare un rimbalzo

Ieri abbiamo lasciato la borsa di Milano con un passivo molto pesante che è maturato soprattutto nella seconda parte della giornata. La domanda che tutti i traders si stanno ponendo in questi minuti è se Borsa Italiana oggi 29 settembre 2021 riuscirà o no a trovare un rimbalzo e quindi a lasciarsi alla spalle il crollo di neppure 24 ore fa.

Le indicazioni che arrivano dai futures sul Ftse Mib spingono ad avere un approccio improntato all'ottimismo. Alla luce dell'andamento dei contratti derivati, è plausbile che la borsa di Milano oggi possa aprire la sessionne in rialzo.

A sostenere questa view moderatamente positiva NON c'è però il contesto di riferimento. Sia la borsa di Wall Street che quella di Tokyo hanno infatti mandato in archivio le rispettive sedute con una flessione decisamente pesante.

I dati di chiusura non lasciano spazio ad interpretazioni. Wall Street ha infatti chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in ribasso dell'1,63 per cento a quota 34.300 punti; l'S&P 500 in flessione del 2,04 per cento a 4.353 punti e il Nasdaq che ha tagliato il traguardo con un calo del 2,83 per cento a 14.547 punti. Stesso clima molto negativo ha anche caratterizzato la borsa di Tokyo che ha archiviato la sessione di metà settimana con il Nikkei in ribasso del 2,12 per cento a 29544 punti.

Borsa Italiana oggi 29 settembre 2021: azioni da tenere d'occhio

Sono due i titoli del Ftse Mib che oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo di un certo interesse: Unicredit e Generali Assicurazioni. La banca di Piazza Gae Aulenti potrebbe risentire delle indiscrezioni di stampa lanciate da Il Sole 24 Ore secondo le quali nell'ambito del consiglio di ammistrazione del prossimo 27 ottobre 2021, chiamato ad approvare i conti dei primi 9 mesi dell'esercizio in corso, potrebbero essere forniti degli aggiornamenti in merito alle trattative con il Ministero delle Finanze sull'acquisizione del Monte dei Paschi. Secondo il quotidiano di Confindustria, obiettivo del management di Unicredit è quello di chiudere la partita prima della presentazione del nuovo piano industriale che è attesa per novembre.

Il secondo titolo da tenere d'occhio è Generali Assicurazioni (oramai un protagonista della cronaca di borsa). A dare visibilità al titolo assicurativo nella giornata di oggi è la pubblicazione del documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata su Cattolica Assicurazioni. L'OPA su Cattolica avrà inizio lunedì 4 ottobre 2021.