Borsa Italiana Oggi 25 ottobre 2021: attenzione a Unicredit e MPS, cautela in avvio?

© iStockPhoto

Previsto un avvio molto prudente per la borsa di Milano nella prima seduta della settimana. Focus sui bancari

Dovrebbe prevalere la prudenza in apertura di contrattazioni a Piazza Affari. E' questa l'indicazione che si può ipotizzare analizzando l'andamento dei futures sui principali indici della borsa e tenendo conto del contesto di riferimento (chiusura di Tokyo oggi e di Wall Street lo scorso venerdì). A condizionare l'apertura di Borsa Italiana oggi 25 ottobre 2021 potrebbe anche essere la decisione degli analisti di S&P Global sul rating sovrano italiano.

🚀 Rendimento fino al 19% annuo? Investimenti in Prestiti: ottieni rendite passive con NIBBLE FINANCE👍 Investimenti a partire da 10 € ✅ Scegli una strategia di investimento in base alle tue preferenze in termini di redditività e rischio… Scopri di più >>



La comunicazione da parte dell'agenzia internazionale è arrivata nella serata di venerdì (dopo la chiusura di Piazza Affari) ed è quindi probabile che una valutazione in merito da parte degli investitori possa esserci oggi. Per la cronaca, gli analisti hanno confermato il rating BBB sulla Repubblica Italiana con outlook che è stato alzato da stabile a posibivo (una buona notizie per le prospettive economiche dell'Italia).

Per quello che riguarda le chiusure dei tradizionali mercati di riferimento, Tokyo ha mancato in archivio la prima seduta della settimana con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,71 per cento a quota 28600 punti. Per quello che invece riguarda la borsa di Wall Street, la sessione di venerdì scorso si era chiusa con l'indice Dow Jones in rialzo dello 0,21 per cento a 35.677 punti (il paniere ha aggiornato il massimo storico a 35.765 punti); l'S&P 500 in flessione dello 0,11 per cento a 4.545 punti (nuovo massimo storico raggiunto a 4.560 punti) e il Nasdaq in calo dello 0,82 per cento a quota 15090 punti.

Le variazioni di prezzo messe a segno dalle borse possono essere sfruttate per investire attraverso i CFD. Fondamentale, però, è sempre fare pratica con un conto demo prima di passare a soldi reali. Il broker eToro può essere la soluzione giusta in questi casi perchè mette sempre a disposizione un account dimostrativo gratuito da 100 mila euro virtuali per esercitarsi.

Borsa Italiana Oggi 25 ottobre 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d'occhio in apertura di contrattazioni a Piazza Affari? L'attenzione degli investitori nella seduta di oggi potrebbe essere catturata da due titoli del settore bancario: Unicredit e Monte dei Paschi di Siena.

La banca guidata da Orcel e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso noto di aver interrotto i negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito dell’istituto senese da parte di Piazza Gae Aulenti. In poche parole, stando a questo comunicato, non ci sarà alcuna acquisizione di MPS da parte di Unicredit.

A seguito di questa notizia, le azioni Unicredit oggi potrebbero manifestare un certo appeal. La situazione può essere sfruttata investendo con il broker eToro. Suggeriamo questa piattaforma per un motivo molto semplice: eToro non prevede commissioni nel trading sulle azioni.

Con eToro puoi dare trading sulle azioni senza commissioni>>>clicca qui per attivare la demo gratuita

Oltre alle due quotate del settore bancario, un altro titolo da seguire è AS Roma. La società ha reso noto di aver chiuso l'esercizio 2020/2021 con una perdita netta di 185,32 milioni di euro e un patrimonio netto negativo per 111,4 milioni di euro. Alla luce di tali risultati il consiglio di amministrazione di AS Roma ha deliberato di aumentare a 460 milioni di euro l'importo massimo dell'aumento di capitale.