Borsa Italiana Oggi 26 ottobre 2021: Ftse Mib in area 27mila punti, titoli oil in ribasso

Andamento positivo per la borsa di Milano nella seconda seduta della settimana. Ferrari in pole position sul Ftse Mib

Il Ftse Mib batte le attese e avvia la seduta con un verde abbastanza intenso. Contrariamente a quelle che erano le previsioni della vigilia, infatti, non sembra essere la prudenza a caratterizzare l'andamento di Borsa Italiana oggi 26 ottobre 2021. A spingere sul verde il paniere di riferimento sono alcun titoli come ad esempio Ferrari e Banca Generali. La quotata del Cavallino, in particolare, ha subito assunto il comando del Ftse Mib con un rialzo di oltre il 4 per cento (dato alle ore 10,00).

Tra i titoli che invece si muovono in rosso ci sono Eni, Saipem e Tenaris. A causa del calo del prezzo del greggio, le tre quotate del settore petrolifero ritracciano ma senza grandi scivoloni.

Alle ore 10,00 la situazione presente sul Ftse Mib è la seguente: rialzo dello 0,68 per cento a quota 26998 punti. Per restare aggiornato sull'andamento del principale indice di Borsa Italiana è possibile utilizzare il grafico in basso che riproduce il derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi (finetsra informativa ore 10,00) è la seguente:

Ferrari: +4 per cento a quota 207,5 euro

Banca Generali: +1,43 per cento a 41,07 euro

Inwit: +1,38 per cento a 9,8 euro

Tra i titoli peggiori, invece, a segnare i ribassi più ampi sono:

Saipem: -0,88 per cento a 2,24 euro

Eni: -0,4 per cento a 12,22 euro

Tenaris: -0,4 per cento a 10,02 euro

Borsa Italiana Oggi 26 ottobre 2021: previsioni apertura

Previsioni molto caute in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana oggi 26 ottobre 2021. E' questa l'indicazione che si deduce analizzando l'andamento dei futures sul Ftse Mib e tenendo conto di quella che è stata la performance dei due mercati di riferimento: Tokyo e Wall Street.

La borsa di Tokyo ha infatti mandato in archivio la sessione di oggi con il Nikkei in rialzo dell'1,67 per cento a quota 29106 punti. Variazioni positive anche per la borsa di Wall Street con il Dow Jones che ha registrato un rialzo dello 0,18 per cento a 35.741 punti (raggiunto il nuovo massimo storico a 35.787 punti); l'S&P 500 che ha messo in cassaforte lo 0,47 per cento a 4.566 punti (raggiunto il nuovo massimo storico a 4.573 punti) e il Nasdaq che ha evidenziato una variazione positiva dello 0,9 per cento a quota 15227 punti nel giorno in cui Facebook ha pubblicato i conti del terzo trimestre 2021.

Per la cronaca il colosso dei social media ha chiuso il periodo di riferimento con ricavi pari 29,01 miliardi di dollari, in crescita del 35 per cento rispetto ai 21,47 miliardi di dollari messi a segno nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Borsa Italiana oggi 26 ottobre 2021: titoli su cui investire

Come nostra consuetudine nel secondo paragrafo di questo post riportiamo quelle che, stando alle previsioni del pre-market, potrebbero essere le quotate più dinamiche fin dall'avvio degli scambi.

Nella lista dei titoli da tenere d'occhio rientrano, quasi di diritto, Unicredit e Monte dei Paschi. Ieri il mercato si è interrogato su quello che potrebbe avvenire a seguito della rottura delle trattative tra Piazza Gae Aulenti per la cessione della partecipazione di controllo di Monte dei Paschi.

E' plausbile che anche oggi il tema possa continuare a tenere banco anche perchè, puntuali come un orologio svizzero, si sono riaffacciate le vecchie indiscrezioni sul cosidetto terzo polo con Banco BPM e BPER Banca. Anche queste due quotate dovrebbero essere guardate con un occhio di riguardo nella seduta di oggi.

Oltre alle quotate del settore bancario, altro titolo da tenere d'occhio nella seduta di oggi è A2A. La multiutility lombarda ha reso noto di aver collocato un green bond da 500 milioni di euro con durata pari a 12 anni. Le obbligazioni sono state piazzate ad un prezzo di emissione pari a 99,204 per cento e avranno un rendimento annuo pari allo 1,071 per cento e una cedola dell’1 per cento. Lo spread del bond è di 70 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.