Borsa Italiana Oggi 5 novembre 2021: Telecom Italia vola, Ftse Mib positivo

© Shutterstock

Andamento in rialzo per la borsa di Milano nell'ultima seduta della settimana. Le trimestrali sempre in primo

Situazione molto tranquilla a Piazza Affari nell'ultima di Ottava. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni sopra la parità attestandosi in area 27500 punti. Il trend moderatamente positivo si è poi consolidato nel corso dellae fasi successive con il paniere di riferimento salito fino a poco sotto i 27800 punti. A spingere sul verde il paniere di riferimento di Piazza Affari sono Telecom Italia, Banco BPM e Ferrari.

I segni rossi non mancano con Diasorin ultima della classe. Male anche Enel che ieri sera aveva pubblicato i conti del terzo trimestre 2021.

Alle ore 13,30, il paniere di riferimento di Piazza Affari (Ftse Mib) evidenzia un rialzo dello 0,9 per cento a quota 27789 punti. Puoi seguire l'evoluzione della curva dell'indice usando il grafico in basso che riproduce il derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende (finestra informativa ore 13,30):

Telecom Italia: +7,92 per cento a quota 0,35 euro

Banco BPM: +3,8 per cento a 2,86 euro

Ferrari: +3,31 per cento a quota 231,1 euro

Tra le quotate più in difficoltà, invece, a fare peggio sono:

Diasorin: -2,58 per cento a 188,05 euro

A2A: -0,91 per cento a 1,84 euro

Cnh Industrial: -0,46 per cento a 15,28 euro

Borsa Italiana oggi 5 novembre 2021: previsioni apertura

Ultima seduta settimanale di Piazza Affari all'insegna della tranquillità. E' questa la prospettiva tracciata dai futures sul Ftse Mib e sostenuta anche dalle performance registrate dalla borsa di Tokyo e da quella di Wall Street. Proprio dal contesto di riferimento partiamo.

La borsa americana ha chiuso la sessione di ieri con il Dow Jones in ribasso dello 0,09 per cento a 36.126 punti; l'S&P 500 in progressione dello 0,42 per cento a 4.680 punti (raggiunto il nuovo massimo storico a 4.683 punti) e il Nasdaq che ha messo a segno un rialzo dello 0,8 per cento salendo a 15940 punti dopo aver toccato il nuovo massimo storico a quota 15966 punti. Netto predominio delle vendite, invece, a Tokyo dove il Nikkei ha archiviato l'ultima seduta settimanale con una flessione dello 0,6 per cento a quota 29612 punti.

Borsa Italiana oggi 5 novembre 2021: titoli su cui investire

Quali sono le quotate su cui conviene investire nella seduta odierna? Come avvenuto nelle ultime giornate, anche oggi sono le trimestrali le grandi protagoniste di Piazza Affari. Tutti i titoli che hanno pubblicato i rispettivi conti dei primi tre trimestri 2021 potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo interessanti. Ci riferiamo, in particolare, a Enel, Leonardo e Banco BPM. Le prime due hanno diffuso i conti trimestrali ieri sera dopo la chiusura delle contrattazioni.

Per la banca nata a suo tempo dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, l'appuntamento con la trimestrale è stato nel pre-market. Attenzione perchè il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha anche approvato il piano strategico al 2024.

Oltre alle tre big del Ftse Mib, altro titolo da tenere d'occhio è Banca MPS. Anche la quotata senese ha tolto il velo dai conti dei primi nove mesi 2021. Il periodo si è chiuso con un utile netto pari a per 388,1 milioni di euro, valore che si raffronta con la perdita di 1,52 miliardi che era stata contabilizzata nei primi tre trimestri dello scorso anno.

Il management della banca toscana ha anche evidenziato che anche al 30 settembre 2021, come del resto era già avvenuto due trimestri precedenti, non era emerso alcuno shortfall. Secondo i vertici dell'istituto, inoltre, non si prevede che possa emergere alcuno shortfall nei prossimi 12 mesi dalla data di riferimento, ovvero entro il 30 settembre 2022.