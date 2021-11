Borsa Italiana Oggi 30 novembre 2021: forte ribasso in apertura? Petrolio crolla a 68 dollari

© Shutterstock

Previsioni negative in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari. Attenzione ai titoli del settore oil

La borsa di Milano dovrebbe aprire l'ultima seduta del mese di novembre con un vistoso ribasso. E' questa la previsione che si può desumere dall'analisi dei futures sul Ftse Mib e tenendo conto del contesto di riferimento (vale a dire chiusura della borsa di Tokyo e di quella di Wall Street).

Per quello che riguarda i contratti sul paniere di riferimento di Piazza Affari, c'è una netta intonazione ribassista che non promette nulla di buono. A sostenere l'ipotesi di una prevalenza delle vendite in avvio di scambi è anche il dato di chiusura della borsa del Giappone. La piazza nipponica ha mandato in archivio la sessione di oggi 30 novembre 2021 con il Nikkei in ribasso dell'1,63 per cento a quota 27.822 punti, attestandosi leggermente sopra al minimo intraday toccato a quota 27.819 punti.

Completamente diversa, invece, l'intonazione della borsa americana. Wall Street ha chiuso la prima seduta della settimana (ricordiamo che venerdì la borsa Usa è stata aperta solo mezza giornata in occasione del Black Friday mentre giovedì è stata chiusa per la festività del ringraziamento) con il Dow Jones in rialzo dello 0,68 per cento a 35.136 punti, l'S&P 500 in calo dell'1,32 per cento a 4.655 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte l'1,88 per cento a 15.783 punti.

Borsa Italiana Oggi 30 novembre 2021: titoli da tenere d'occhio

Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella seduta odierna di Piazza Affari? Tra i titoli che potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo consistenti ci sono i petroliferi. Il forte ribasso del prezzo del petrolio (a New York il contratto con scadenza a gennaio 2022 è precipitato a quota 68 dollari al barile) potrebbe condizionare in negativo l'andamento di Eni, Saipem e Tenaris (quotate petrolifere presenti sul Ftse Mib).

Oltre alle quotate oil, spunti interessanti nella seduta di oggi ci potrebbero essere anche su Intesa Sanpaolo. Dalle comunicazioni che sono state diffuse dalla Consob giorno 29 novembre 2021 si apprende che il 19 novembre Jp Morgan Chase ha rivisto al ribasso la sua partecipazione aggregata nell'istituto bancario guidato da Carlo Messina, scendendo dal precedente 6,854 per cento al 6,308 per cento del capitale.

Ultima annotazione per una quotata non del Ftse Mib. Parliamo di Juventus che in questi giorni è alle prese con un aumento di capitale da 400 milioni di euro ma anche con il presunto scandalo plusvalenze (indagini della Procura della Repubblica di Torino).