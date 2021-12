Borsa Italiana Oggi 3 dicembre 2021: partenza in rialzo, solo Enel e Inwit rosse

© Shutterstock

Predominio degli acquisti sul Ftse Mib nella prima parte della seduta odierna ma niente grandi exploit

Previsioni rispettate sull'ultima di Ottava a Piazza Affari. Come da attese, infatti, il Ftse Mib ha avviato gli scambi con una netta prevalenza degli acquisti. Il segno verde caratterizza praticamente tutto il paniere di riferimento di Piazza Affari anche se, ed è appunto questa la particolarità di oggi 3 dicembre 2021, sono del tutto assenti specifici exploit.

Perlomeno nella prima parte della seduta, quindi, la situazione che è emerge è grossomodo la seguente: moltissimi verdi ma nessuno particolarmente intenso. Questa situazione spiega il perchè, nonostante la presenza di tantissimi rialzi, la progressione del Ftse Mib sia contenuta.

Venendo ai numeri, alle ore 10,00, il Ftse Mib evidenzia un rialzo dello 0,51 per cento a 26138 punti. Il grafico in basso riproduce l'andamento in tempo reale del derivato Italy40 e può essere usato per definire la propria strategia trading sul paniere di riferimento di Piazza Affari.

L'elenco delle quotate migliori della seduta aggiornato alle 10,00 comprende:

Saipem: +1,78 per cento a 1,83 euro

Eni: +1,19 per cento a 12,08 euro

CNH Industrial: +1,1 per cento a 15,11 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con le flessioni più consistenti ci sono:

Enel: -0,3 per cento a 6,56 euro

Inwit: -0,15 per cento a 10,18 euro

Borsa Italiana Oggi 3 dicembre 2021: pre market

La borsa di Milano oggi 3 dicembre 2021 dovrebbe aprire gli scambi con una prevalenza dei segni positivi. E' questa l'indicazione che si deduce analizzando l'andamento dei futures sul Ftse Mib e tenendo conto di quello che è il contesto di riferimento generale (vale a dire chiusura della borsa di Tokyo oggi di quella di Wall Street ieri).

Ricordiamo che la sessione di ieri di Piazza Affari è terminata con un secco ribasso in scia alle preoccupazioni sul possibile impatto della variante Omicron del covid19 sull'economia.

Per quello che riguarda i mercati azionari di riferimento, la borsa di Tokyo ha mandato in archivio l'ultima di Ottava con il Nikkei in rialzo dell'1 per cento a quota 28.030 punti. Molto significativo il fatto che il paniere principale della piazza nipponica abbia chiuso la giornata sui massimi di seduta.

Netta prevalenza dei segni positivi anche a Wall Street. La sessione di ieri della borsa Usa si è chiusa con il Dow Jones in rialzo dell'1,82 per cento a quota 34.640 punti, l'S&P 500 in rialzo dell'1,42 per cento a 4.577 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte lo 0,83 per cento a quota 15.381 punti.

Borsa Italiana Oggi 3 dicembre 2021: titoli più interessanti

Ed eccoci al paragrafo che ogni giorno dedichiamo a quelle che, secondo il nostro punto di vista, sono le quotate da tenere d'occhio.

Tra i titoli che oggi potrebbero registrare movimenti di prezzo interessanti c'è Recordati. La quotata del settore farmaceutico ha reso noto di aver l'acquisizione della britannica EUSA Pharma, azienda farmaceutica globale specializzata su malattie rare e oncologiche di nicchia. Recordati procederà con l'acquisizione di EUSA Pharma per enterprise value pari a complessivi 750 milioni di euro.

Oltre alle azioni Recordati, consigliamo di tenere d'occhio anche i titoli oil. Il prezzo del greggio a New York è salito a 68 dollari al barile dopo la flessione del giorno precedente. Il balzo potrebbe spingere gli investitori a riaccendere un faro sui titoli oil di Piazza Affari e quindi su Saipem, Eni e Tenaris.

Spostandoci fuori dal paniere principale della borsa di Milano, consigliamo di avere un occhio di riguardo anche le azioni Banca Monte dei Paschi di Siena.

In scia alla recente notizia della ripresa del dialogo tra MEF e Unione Europa sulle prospettive di MPS, la quotata nelle ultime due sessioni di borsa è stata al centro di una discreta volatilità. E' molto probabile che la stessa tendenza possa proseguire anche oggi.