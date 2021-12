Borsa Italiana Oggi 7 dicembre 2021: tendenza rialzista confermata? Occhio a Stellantis

© Shutterstock

Previsto un avvio in rialzo per la borsa di Milano nella seconda seduta della settimana. Telecom Italia sempre sotto ai riflettori

Dopo il forte rialzo messo a segno nella seduta di ieri, la borsa di Milano dovrebbe proseguire il trend rialzista anche oggi 7 dicembre 2021. E' questa l'indicazione che emerge dall'intonazione dei futures sul Ftse Mib. Il contesto di riferimento, dal canto suo, sembrerebbe confermare questa prospettiva. La borsa di Tokyo ha infatti mandato in archivio la giornata con il Nikkei in progressione dell'1,89 per cento a quota 28.456 punti. Forti verdi anche negli Usa con la borsa americana che ha chiuso la prima seduta della settimana con tutti gli indici impostati al rialzo. Nel dettaglio, il Dow Jones ha messo a segno una progressione dell'1,87 per cento a 35.227 punti; l'S&P 500 ha chiuso la giornata avanti dell'1,17 per cento a quota 4.602 punti e il Nasdaq ha messo in cassaforte lo 0,93 per cento salendo a quota 15.225 punti.

Borsa Italiana oggi 7 dicembre 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 7 dicembre potrebbero registrare i movimenti di prezzo più significativi? Per rispondere a questa domanda è necessario tenere conto delle notizie price sensitive domestiche ossia di quelle news riferite a singole quotate che sono in grado di condizionare l'andamento dei titolo diretti interessati.

I titoli da tenere d'occhio nell'odierna sessione di Piazza Affari sono Stellantis e Telecom Italia. Il titolo del colosso automative ha diramato una nota con la quale ha reso noto che suo target sono 20 miliardi di euro di ricavi incrementali annuali entro il 2030. A spingere il fatturato dovrebbe essere il settore dei veicoli abilitati con i software.

Per quello che riguarda Telecom Italia, invece, a fare da driver potrebbero essere le novità sull'offerta di acquisizione (per ora informale) che è stata avanzata dal fondo Usa KKR.

L'ex monopolista ha reso noto di aver proceduto alla selezione degli advisor finanziari al fine di consentire al consiglio di amministrazione di avere una valutazione completa circa la portata, il contenuto, le condizioni e le conseguenze della manifestazione di interesse indicativa e non vincolante inviata da KKR. Ricordiamo che ieri Telecom Italia è stato uno dei pochissimi titoli del Ftse Mib a chiudere la sessione in ribasso.

Alla base del calo alcune indiscrezioni in merito ad una presunta controffensiva dall'attuale più importante azionista, Vivendi, per contrastare il disegno degli americani di KKR.