Borsa Italiana Oggi 14 dicembre 2021: Ftse Mib si annuncia tiepido, spunta ipotesi Banco BPM-MPS

La borsa di Milano potrebbe essere condizionata dalla dichiarazioni dell'AD del Banco BPM Giuseppe Castagna su eventuali operazioni straordinarie con MPS

La borsa di Milano dovrebbe aprire la seduta di oggi 14 dicembre con il Ftse Mib Mib poco mosso ma comunque intonato positivamente. E' questa la stima che si può fare analizzando l'andamento dei futures sul paniere di riferimento di Piazza Affari. Il contesto di fondo non è dei migliori. Sia la borsa di Tokyo (in relazione alla sessione di oggi) che quella di Wall Street (relativamente alla seduta di ieri) hanno incassato dei rossi più o meno evidenti.

Scedendo più nel dettaglio, la borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi 14 dicembre 2021 con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,73 per cento a quota 28.433 punti. Netta prevalenza delle vendite anche a Wall Street che ha archiviato la sessione di ieri con l'indice Dow Jones in calo dello 0,89 per cento a 35.651 punti; l'S&P 500 in flessione dello 0,91 per cento a 4.669 punti e il Nasdaq in ribasso dell'1,39 per cento a 15413 punti.

Borsa Italiana oggi 14 dicembre 2021: i titoli più interessanti

Il fatto che il Ftse Mib oggi sia destinato ad aprire la sessione di borsa senza grandi variazioni, non significa che non sia possibile trovare titoli di un certo interesse. Ci sono almeno due grandi quotate sul paniere di riferimento che sono da tenere d'occhio: Banco BPM e Telecom Italia.

Per quanto riguarda il titolo del settore bancario, a garantire un appeal molto forte potrebbero essere le dichiarazioni dell'amministratore delegato Giuseppe Castagna. Il manager, nel corso di un incontro non ha escluso completamente che possa esserci un possibile interesse per eventuali operazioni straordinarie con Banca Monte dei Paschi. Sempre durante lo stesso incontro, l’amministratore delegato della banca toscana, Guido Bastianini, ha affermato che a breve verrà completata la revisione del piano strategico che sarà poi illustrato al MEF.

Per quanto concerne invece Telecom Italia, va tenuto conto che per l'ex monopolista le ultime sedute sono state caratterizzate da uan volatilità molto spiccata. E' possibile che anche oggi il prezzi delle azioni TIM possano mettere a segno movimenti significativi anche perchè ci potrebbero essere ulteriori novità in merito all'ipotizzata OPA del fondo Usa KKR sull'intero capitale di Telecom Italia (obiettivo delising da Borsa Italiana).