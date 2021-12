Borsa Italiana oggi 20 dicembre 2021: Ftse Mib riduce passivo, CNH Industrial e Stellantis le peggiori

© iStockPhoto

La borsa di Milano resta in rosso ma riduce il passivo nella prima seduta della settimana: preoccupa l'andamento della variante Omicron

Previsioni rispettate a Piazza Affari nella prima seduta della settimana. Come era nelle attese, infatti, sono state le vendite a caratterizzare l'apertura degli scambi con un ulteriore rafforzamento della tendenza al ribasso nella fasi successive della mattinata. Il segno rosso si è argimento solo in prossimità del giro di boa delle 13,30. Il forte sell-off che caratterizza la seduta di oggi è da imputare al ritorno delle preoccupazioni sull'andamento della pandemia di covid19 con la variante omicron che fa sempre più paura e il numero dei contagiati che è in progressivo rialzo.

In questo contesto il Ftse Mib è scivolato sotto quota 25900 punti per poi limitare i danni risalendo a quota 26150 punti. A registrare le vendite più ampie sono alcuni bancari come Mediobanca ma soprattutto i titoli della gallassia del Lingotto (Stellantis, CNH Industrial e Exor).

Venendo ai numeri, il Ftse Mib alle ore 17,00 evidenzia una flessione dell'1,7 per cento a quota 26150 punti. Per seguire l'andamento del paniere di riferimento in tempo reale si può usare il grafico in basso che riproduce il sottostante Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi aggiornata alle ore 17,00 comprende:

Diasorin: +135 per cento a 161 euro

Amplifon: +0,48 per cento a 44,29 euro

Prysmian: +0,4 per cento a 31,7 euro

Tra le quotate che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

CNH Industrial: +4,25 per cento a 15,21 euro

Stellantis: -3,7 per cento a 15,80 euro

Exor: -3,5 per cento a 74,4 euro

Borsa Italiana Oggi 20 dicembre 2021: pre-market

La borsa di Milano oggi 20 dicembre 2021 dovrebbe aprire gli scambi con un significativo ribasso. Stando alle previsioni che si possono dedurre dall'andamento dei futures, il Ftse Mib potrebbe registrare un ribasso fino a 2 punti percentuali in avvio di contrattazioni. A sostenere questa ipotesi fortemente ribassista sono i dati di chiusura delle principali borse di riferimento del mercato azionario europeo vale a dire Tokyo e New York. Vediamo più nel dettaglio.

La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la seduta di oggi 20 dicembre con il Nikkei in ribasso del 2,13 per cento a quota 27.938 punti, leggermente sopra al minimo intraday raggiunto a 27.893 punti. Trend fortemente ribassista anche per il mercato azionario americano con l'indice Dow Jones che ha chiuso la seduta della scorso venerdì in ribasso dell'1,48 per cento a quota 35.365 punti, mentre l’S&P 500 ha perso l'1,03 per cento a 4.621 punti e il Nasdaq ha lasciato sul parterre un frazionale 0,07 per cento scivolando fino a 15.170 punti.

Borsa Italiana Oggi 20 dicembre 2021: titoli più interessante

Quali sono le quotate che oggi 20 dicembre 2021 potrebbero mette a segno le variazioni di prezzo più significative? A differenza di tanti altri giorni in cui i titoli da tenere d'occhio erano pochissimi, oggi sono numerose le quotate con potenzialità.

Anzitutto ci sono le due big del settore bancario: Unicredit e Intesa Sanpaolo. L'agenzia di valutazione internazionale Fitch ha deciso di miglioare il Long-Term Issuer Default Rating delle due banche portandolo a BBB da BBB-. La decisione degli analisti di Fitch è stata presa alla luce del miglioramento del rating a lungo termine della Repubblica Italiana.

Oltre ai due bancari, oggi sono da tenere d'occhio anche le quotate del settore oil (Eni, Saipem e Tenaris). Il prezzo del petrolio (contratto con scadenza febbraio 2022) è sceso a 68 dollari al barile e questo ribasso potrebbe condizionare in negativo le quotate del comparto.

Proseguiamo la nostra carrellata sui titoli che oggi 20 dicembre potrebbero essere al centro di significative variazioni di prezzo, citando Telecom Italia. L'ex monopolista ha reso noto che Luigi Gubitosi si è dimesso dalla carica di amministratore della società a seguito del raggiungimento di un accordo con la società che prevede la reciproca rinuncia a ogni pretesa in merito al rapporto dipendente tra le due parti. Sempre in casa Telecom Italia, ha avuto inizio anche l'esame dell'offerta formulata dal fondo amercano KKR.

Per finire, ultima quotata che oggi potrebbe mettere a segno un movimento di prezzo interessante, è Monte dei Paschi. La banca senese ha presentato il piano strategico per il periodo 2022/2026 e al tempo stesso ha anche reso noto il lancio di un aumento di capitale per un ammontare complessivo pari a 2,5 miliardi di euro.