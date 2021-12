Borsa Italiana Oggi 22 dicembre 2021: trend rialzista proseguirà? Un solo titolo interessante

© Shutterstock

Dopo il forte rialzo di ieri, le attese per la sessione di oggi sono positive. In primo piano sempre il dossier BPER Banca - Banca Carige

C'è molta attesa tra gli investitori per quello che sarà l'andamento di Borsa Italiana nella seduta di oggi 22 dicembre 2021. Dopo il forte recupero registrato nella seduta di ieri (a sua volta frutto di un rimbalzo tecnico successivo allo scivolone di lunedì), le previsioni per la sessione odiena vedono la prosecuzione del trend rialzista.

A sostegno di questa view c'è l'andamento dei futures nel pre-market. I contratti sul principale indice di Piazza Affari sono tutti impostati al rialzo e questo rappresenta un segnale positivo.

Anche il contesto di riferimento è di buon auspicio. I nostri lettori hanno certamente imparato che quando noi si guarda ai mercati di riferimento, l'attenzione è rivolta alla chiusura della borsa di Tokyo e a quella della borsa Usa. Vediamo quindi nel dettaglio. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la sessione di metà settimana con il Nikkei in ribasso dello 0,16 per cento a quota 28.562 punti. Diciamo subito che si tratta di una flessione tecnica che ci sta tutta visto che, nelle due sessioni precedenti, il mercato azionario nipponico aveva registrato un forte rialzo.

Segni verdi inequivocabili, invece, a Wall Street. La borsa americana ha mandato in archivio la seduta di ieri con l'indice Dow Jones in progressione dell'1,6 per cento a 35.493 punti; l'S&P 500 avanti dell'1,78 per cento a 4.649 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte il 2,4 per cento salendo a 15.341 punti.

Borsa Italiana Oggi 22 dicembre 2021: i titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella seduta di borsa di oggi 22 dicembre? A differenza dei giorni precedenti, oggi i titoli da attenzionare sono molto pochi.

In pratica i riflettori continuano ad essere accesi solo su BPER Banca e Banca Carige. L'istituto emilano ha comunicato al Fondo Interbancario di tutela dei depositi sta formulata per rilevare il controllo dell’istituto ligure, BPER Banca ha ribadito al Fondo interbancario di tutela dei depositi, la propria disponibilità a fornire tutti i chiarimenti necessari che sono stati richiesti e a effettuare tutti gli approfondimenti che sono ritenuti necessari oltre che a verificare in modo congiunto le ipotesi alla base dell'offerta. BPER Banca ha operò evidenziato che tutto ciò deve avvenire nell'ambito di un regime di trattative in esclusiva.

Le novità sull'operazione con Banca Carige, potrebbero condizionare il titolo BPER Banca anche nella seduta di oggi.

