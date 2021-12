Borsa Italiana sarà aperta o chiusa domani 24 dicembre 2021 (Vigilia di Natale). E il trading after-hours?

© iStockPhoto

Cosa prevede il calendario di Borsa Italiana per la Vigilia di Natale (24 dicembre 2021)?

Come spesso avviene man mano che ci si avvicina ad un periodo di festività, possono sorgere dei dubbi su quello che avverrà sul mercato azionario. Questa situazione si sta puntualmente verificando anche quest'anno in vista della data del 24 dicembre 2021, giorno della Vigilia di Natale. Cosa farà la borsa di Milano domani 24 dicembre? Sarà aperta oppure sarà chiusa per festività?

Solitamente quando ci occupiamo del 24 dicembre, siamo soliti fare riferimento anche a Natale e a Santo Stefano (26 dicembre). Quest'anno, però, sia il 25 dicembre che Santo Stefano cadono di sabato e domenica e quindi il problema non si pone neppure.

La sola incognita che resta è quella del 24 dicembre, il giorno della Vigilia. Il calendario civile non prevede alcuna festività in occasione di questa ricorrenza. Domani molte aziende saranno normalmente aperte, almeno per metà giornata. E la borsa di Milano?

Come certamente sanno i lettori più attenti all'azionario, non sempre il calendario civile coincide con quello di Borsa Italiana. Ecco il giorno della Vigilia di Natale è da sempre una di quelle occasioni in cui non c'è coincidenza. Borsa Italiana domani 24 dicembre 2021, infatti, sarà chiusa per festività.

Da oggi alle 17,30, quindi, avrà inizio un week end più lungo del solito. Negli anni passati, quando Natale e Santo Stefano non cadevano in giornate già festive, il week end della borsa era ancora più lungo.

Il fatto che Borsa Italiana domani sarà chiusa non significa che non sia possibile fare trading. Tantissimi altri mercati, infatti, sono normalmente aperti a partire dal Forex.

Trading after-hours: cosa prevede il calendario per le festività natalizie

Se Borsa Italiana domani sarà chiusa per festività, è ovvio che anche il mercato del trading after-hours sarà inaccebile. In realtà il segmento after hours di Borsa Italiana è già chiuso da oggi 23 dicembre.

Questo segmento resterà chiuso anche nei giorni successivi al Natale ossia in tutto il periodo fino all'1 gennaio. Il calendario prevede infatti lo stop alla sessione after-hours nelle seguenti giornate: giovedì 23, lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre. Anche a gennaio è prevista la chiusura dell'after hours fino a giorno 6 (Epifania). Di questo, però, parleremo successivamente.