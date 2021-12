Borsa Italiana Oggi 29 dicembre 2021: rialzo proseguirà? Enel in primo piano

© Shutterstock

S&P 500 trova il 70esimo record annuale, basterà al Ftse Mib per partire in rialzo? Ecco le quotate da tenere d'occhio oggi

Il tanto invocato rally di Babbo Natale sembrerebbe in via di concretizzazione perlomeno a Wall Street. Come vedremo nei prossimi paragrafi, ieri la borsa Usa è nuovamente entrata nella storia con l'indice S&P 500 che ha messo a segno il 70esimo record annuale (la chiusura, però, è stata lontana dai massimi).

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Ciò che gli investitori si chiedono oggi è se l'importante risultato raggiunto ieri da Wall Street sarà sufficiente o meno a Piazza Affari per proseguire il trend rialzista in atto già da giorni.

Le attese sono incoraggianti. I futures sul Ftse Mib, infatti, sono improntati al rialzo. Per quello che riguarda il contesto di riferimento, invece, la borsa di Tokyo e quella di Wall Street hanno chiuso le rispettive sessioni in territorio misto.

Più nel dettaglio, la borsa di Tokyo ha mandato in archivio la seduta di metà settimana con il Nilkkei in ribasso dello 0,56 per cento a 28906 punti. Senza direzione definita, invece, i listini americani. A New York, infatti, il Dow Jones ha messo a segno una progressione dello 0,26 per cento a quota 36.398 punti, lo Standard & Poor's 500 ha chiuso con un calo dello 0,1 per cento a 4.786 punti e il Nasdaq ha perso lo 0,56 per cento scendendo a 15782 punti. Come detto in precedenza, nella giornata di ieri l'S&P 500 ha toccato il nuovo massimo storico bucando la soglia dei 4800 punti per poi chiudere ai livelli indicati.

I movimenti messi a segno dalle borse possono essere sfruttati per investire sugli indici attraverso i CFD. Ricordiamo che il broker eToro (leggi qui la recensione completa) offre sempre la demo gratuita per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi reali.

Clicca qui per aprire un conto demo eToro e fare pratica senza rischi, è gratis