Borsa Italiana Oggi 25 gennaio 2022: il rimbalzo c'è ma Leonardo affonda

Dopo la pesante batosta di ieri il Ftse Mib prova a rimbalzare con STM e Ferrari in vetta al paniere di riferimento di Piazza Affari

Andamento riazista per la borsa di Milano nella seconda seduta della settimana. Dopo il tracollo rimediato nella sessione di ieri, oggi 25 gennaio 2022 sembra essere in atto il più classico dei tentativi di rimbalzo. L'entià della progressione è rilevante ma decisamente meno consistente rispetto al rosso emerso nella sessione di ieri.

Ad ogni modo, grazie alla particolare intonazione di alcuni titoli come ad esempio Tenaris e STM, il Ftse Mib si è riportato in area 26200 punti. Se è vero che su Borsa Italiana ci sia una prevalenza di segni positivi, è altrettanto vero che i rossi comunque non mancano. Il titolo che dopo circa un'ora dall'avvio degli scambi evidenzia la flessione più consistente è Leonardo.

Parliamo di numeri: alle ore 10,00 il paniere di riferimento di Piazza Affari registra un rialzo dello 0,89 per cento a quota 26199 punti.

Il grafico in basso riproduce l'andamento del derivato Italy40 e può essere utilzzato per definire le proprie strategie trading intraday.

L'elenco delle quotate migliori della seduta di oggi comprende:

Tenaris: +2,8 per cento a 10,12 euro

STM: +2,07 per cento a 39,49 euro

Ferrari: +2,05 per cento a 202 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

Leonardo: -4,91 per cento a 6,27 euro

Telecom Italia: -0,93 per cento a 0,40 euro

Diasorin: -0,6 per cento a 133,9 euro

Borsa Italiana Oggi 25 gennao 2022: pre market

Per la borsa di Milano quella di ieri è stata una sessione da dimenticare. Il Ftse Mib, pesantissimo fino dall'avvio degli scambi, ha poi chiuso la giornata con un crollo del 4 per cento. Dinanzi ad una flessione simile (comune, comunque, anche a tutte le altre borse europee) gli investitori si chiedono cosa potrebbe oggi avvenire all'azionariato italiano. Ci sarà un rimbalzo oppure è più probabile una prosecuzione del trend al ribasso? Per provare a dare una risposta a questi interrogativi già prima dell'avvio degli scambi, è utile analizzare l'andamento dei futures e riflettere sui dati di chiusura della borsa di Tokyo oggi e di quella di Wall Street nella sessione di ieri.

Iniziamo subito dal pre-market. Le indicazioni che arrivano dai futures sul Ftse Mib sono positive e questo potrebbe prospettare un avvio di contrattazioni all'insegna del recupero. Poco convergenti le indicazioni che invece arrivano dal conetsto di riferimento. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la sessione di oggi con l'indice Nikkei in ribasso dell'1,66 per cento a 27.131 punti. La flessione della piazza nipponica non deve stupire più di tanto visto che tutte le borse asiatiche oggi si sono mosse in ribasso.

Leggera prevalenza degli acquisti, invece, a Wall Street. La borsa Usa ha mandato in archivio la prima seduta della settimana con il Dow Jones avanti dello 0,29 per cento a 34.365 punti, mentre l’S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,28 per cento salendo a 4.410 punti e il Nasdaq, facendo meglio di tutti, ha chiuso con una progressione dello 0,68 per cento a quota 13.855 punti. L'aspetto più interessante della prima seduta settimale della borsa Usa è il modo con cui sono maturati questi ribassi. Per gran parte della sessione, infatti, gli indici Usa era tinti di rosso con ribassi compresi tra il 2 e il 3 per cento. Successivamente, a dimostrazione della forte volatilità vissuta dall'azionario Usa, gli indici sono passati in verde.

Borsa Italiana Oggi 25 gennaio 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi potrebbero evidenziare le variazioni di prezzo più consistenti? Conoscere l'identità di questi titoli già prima dell'avvio delle contrattazioni significa avere la possibilità di posizionarsi per tempo.

Le due quotate che secondo noi sono da monitorare sono: Unicredit e Diasorin. La banca guidata da Orcel potrebbe essere condizionata da alcuni aggiornamenti sul buy-back. Unicredit ha reso noto di aver comprato nelle sedute di Borsa Italiana comprese tra il 17 e il 21 gennaio 2022, 7,02 milioni di azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 13,375 euro per azione. Il controvalore complessivo dell'operazione è stato pari a 93,93 milioni di euro.

Per quello che riguarda Diasorin, ieri la quotata ha sofferto tantissimo in scia alla notizia del rinvio a giudizio del CEO, Carlo Rosa, nell’ambito dell'inchiesta che è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione all'ipotesi di reato di insider trading.

In merito a questa novità Diasorin ha diramato una nota con la quale si conferma la piena fiducia nell’operato del proprio amministratore delegato e si auspica che venga fatta luce sulla sua estraneità a tale fattispecie.