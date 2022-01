Borsa Italiana Oggi 26 gennaio 2022: partenza positiva? I titoli più in evidenza

© Shutterstock

L'avvio di Piazza Affari dovrebbe essere tinto di verde. BPER Banca tra le quotate da tenere d'occhio: ecco perchè

Previsioni al rialzo in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 26 gennaio 2022. E' questa l'indicazione che si deduce analizzando l'andamento dei futures sul Ftse Mib e tenendo conto dei dati di chiusura della borsa di Tokyo e di quella di New York.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

In generale, comunque, è molto probabile che il Ftse Mib, come pure tutti gli altri indici delle borse europee, mantega un profilo basso in vista delle decisioni di politica monetaria della FED.

Per quello che riguarda il contesto di riferimento, la borsa di Tokyo ha mandato i archivio la seduta di metà settimana con il Nikkei in ribasso dello 0,44 per cento a quota 27.011 punti. Sessione all'insegna del rosso anche per la borsa di Wall Street che ieri ha chiuso con il Dow Jones in ribasso dello 0,19 per cento a 34.298 punti, l'indice S&P 500 in calo dell'1,22 per cento a 4.356 punti e il Nasdaq che, facendo peggio di tutti, ha rimediato un calo del 2,28 per cento scendendo a 13.539 punti.

I dati di Tokyo e di Wall Street conferma che sui mercati è in atto una forte volatilità senza dubbio frutto anche del clima di attese per le mosse della FED. Gli investitori ritengono che, comunque vada nel Fomc di gennaio 2022, il rialzo del costo del denaro Usa sia una questione di tempo.

La forte volatilità che è in atto sul mercato azionario può essre sfruttata per fare trading online attraverso i CFD. Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio eToro (leggi qui la recensione completa) è possibile investire sui principali indici di Borsa con i Contratti per Differenza. Il broker eToro è uno dei nostri preferiti poichè mette sempre a disposizione la demo gratuita da 100 mila euro per imparare a fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Clicca qui per imparare a fare trading sugli indici di borsa con la demo eToro>>>è gratis

Borsa Italiana Oggi 26 gennaio 2022: i titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella seduta di borsa di oggi 26 gennaio 2022? A differenza di altre occasioni, nella giornata odierna non ci sono tanti titoli da monitorare. Per quello che riguarda il Ftse Mib, un titolo da seguire è BPER Banca. L'istituto emiliano ha reso noto che, al termine del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), la Banca Centrale Europea, ha deliberato che a partire dall'1 marzo 2022, BPER Banca dovrà mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 pari all’8,3 per cento. BPER Banca ha ricordato a fine settembre 2021 il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio Phased In era pari al 14,7 per cento, nettamente sopra il requisito indicato dalla BCE.

Per investire in azioni BPER Banca senza pagare commissioni è possibile usare il broker eToro. Questa piattaforma consente di fare trading online a partire da un deposito minimo iniziale molto basso: appena 50 euro.

Con eToro puoi fare trading online sulle azioni senza commissioni>>>prendi qui la demo, è gratis

Fuori dal Ftse Mib un altro titolo da tenere d'occhio è Tod's. La quotata dei Della Valle ha reso noti i dati preliminari relativi alle vendite registrate esercizio 2021. Il periodo in esame si è chiuso con ricavi per 883,8 milioni di euro, in aumento del 38,7 per cento rispetto ai 637,2 milioni ottenuti nel 2020 (a cambi costanti il fatturato 2021 di Tod's avrebbe registrato un aumento del 39,2 per cento). Da evidenziare che nel solo quarto trimestre i ricavi di Tod's sono stati pari a 261,2 milioni di euro e hanno evidenziato un rialzo del 41,6 per cento rispetto agli ultimi tre mesi del 2020.