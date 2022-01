Borsa Italiana Oggi 27 gennaio 2022: Ftse Mib in ribasso, si salva STM

© Shutterstock

Andamento negativo per la borsa di Milano dopo le decisioni FED. Vendite più forti su Prysmian e Amplifon

Previsioni del tutto rispettate a Piazza Affari nella sessione di oggi 27 gennaio 2022. Come da attese, il paniere di riferimento di Borsa Italiana è stata immediatamente travolto delle vendite fin dal primo minuto di contrattazioni. Un vero e proprio crollo non c'è stato ma è evidente l'impatto negativo causato dall'esito della riunione FED di ieri.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

In questo contesto a registrare le vendite più ampie sono titoli come Prysmian e Amplifon. Non mancano le quotate che riescono a resistere alla tendenza negativa con STM che, sfrutta i conti 2021 migliori delle attese, per salire in vetta al paniere di riferimento.

Per quello che riguarda i numeri, alle ore 09,45, il Ftse Mib registra una flessione dello 0,7 per cento a quota 26429 punti. Il grafico in basso riproduce l'andamento del derivato Italy40 e può essere utilizzato per impostare strategie trading intraday.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende:

STM: +1,5 per cento a 40,43 euro

Tenaris: +0,7 per cento a 10,84 euro

Leonardo: +0,35 per cento a 6,35 euro

Tra i titoli che invece si muovono in maggore affanno ci sono:

Prysmian: +2,74 per cento a 29,14 euro

Amplifon: +2,52 per cento a 35,51 euro

Fineco Bank: +2,4 per cento a 14,31 euro

Per investire sui titoli più dinamici della seduta di oggi, si può operare con il CFD Trading. Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio Plus500 (leggi qui la nostra recensione) è possibile avere la demo gratuita da 40 mila euro virtuali con la quale imparare a comprare e vendere CFD azioni senza rischi.

Borsa Italiana Oggi 27 gennaio 2022: previsioni apertura

Come sarà l'apertura di scambi su Borsa Italiana Oggi 27 gennaio 2022? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppur eè più probabile un avvio tinto di rosso? Le indicazioni che attivano dai futures sul Ftse Mib non sembrano promettere nulla di buono: l'apertura degli scambi di Piazza Affari dovrebbe essere marcatamente negativa.

Come mai questa view al ribasso dopo il rally registrato nella sessione di ieri? La ragione del pessimismo è da ricercare in quelli che sono stati gli esiti del board Fomc FED di ieri. Il braccio operativo della Federal Reserve ha lasciato intendere che la stretta monetaria possa essere più aggressiva di quanto previsto.

Questo segnale è stato interpretato dagli investitori come la chiara intenzione di procedere con un aumento dei tassi ad un ritmo più spedito. Prima vittima di questi timori è stata la stessa borsa di Wall Street. La piazza americana registrava progressioni comprese tra il 2 e il 3 per cento prima dell'ufficializzazione delle decisioni e prima del discorso di Powell. Successivamente, però, il rally si è bloccato e i guadagni messi a segno si sono assottigliati ad un ritmo vertiginoso. Alla fine la situazione emersa sui tabelloni era la seguente: indice Dow Jones in ribasso dello 0,38 per cento a 34.168 punti, indice S&P 500 in calo dello 0ello 0,15 per cento a 4.431 punti e Nasdaq in rialzo di un frazionale 0,02 per cento a 13.542 punti.

Il cambio di rotta di Wall Street ha ovviamente impattato sulla borsa di Tokyo che ha mandato in archivio le contrattazioni con l'indice Nikkei in ribasso del 3,11 per cento a quota 26.170 punt. Al paniere di riferimento della borsa nipponica poteva andare addirittura peggio visto che è stato anche raggiunto un minimo a 26.045 punti.

Da Wall Street a Tokyo la volatilità sui mercati azionari è molta alta, quindi. Tale situazione può essere sfruttata per investire attraverso i CFD. Fondamentale è scegliere un broker autorizzato per operare. Ad esempio con eToro (leggi qui la nostra recensione) è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro virtuali con la quale esercitarsi senza correre il rischio di perdere soldi veri. Per attivare l'account dimostrativo eToro è sufficiente seguire il link in basso.

Borsa Italiana Oggi 27 gennaio 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi potrebbero registrare i movimenti di prezzo più consistenti sul Ftse Mib? A differenza di tante altre occasioni, i titoli da tenere d'occhio nella giornata odierna sono ben 4. Oscillazioni di prezzo interessanti potrebbero essere registrate da STM, Unicredit, Leonardo e Telecom Italia.

La quotata dei microships potrebbe essere condizionata dal giudizio del mercato sui suoi conti 2021. STM ha chiuso lo scorso esercizio con un incremento dei ricavi e della redditività che è andato ben oltre quelle che erano le attese del menagement. STM ha anche fornito alcune indicazioni sull'esercizio in corso: obiettivo è chiudere l'anno corrente con ricavi compresi tra 14,8 miliardi e 15,3 miliardi di dollari.

Sempre restando in tema di conti 2021, oggi sarà Unicredit a riunire il suo consiglio di amministrazione per l'approvazione dei risultati finanziari 2021 che poi saranno resi noti domani prima dell'apertura di Piazza Affari.

Ricordiamo che la pubblicazione di una trimestrale o di un bilancio sono sempre eventi che possono essere sfruttati per fare trading online sulle quotate coinvolte. Oggi con il broker eToro è possibile investire in azioni senza pagare commissioni.

Con eToro puoi investire in azioni senza commissioni>>>clicca qui per attivare la demo gratuita

Anche Leonardo è un titolo da tenere d'occhio nella seduta di oggi. La quotata della Difesa, questa settimana, è stata al centro di una forte volatilità che potrebbe trovare nuovi supporti nei nuovi rumors sulla potenziale vendita di una linea di business di Leonardo DRS. Sulla questione è intervenuto la stessa società di Profumo con un comunicato stampa.

Inifine abbiamo Telecom Italia. Il nuovo amministratore delegato dell'ex monopolista Labriola ha annunciato quali saranno le linee guida del piano industriale 2022-2024 che verrà presentato al consiglio di amministrazione il prossimo 2 marzo. Massima apertura alla separazione in due della società.