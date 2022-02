Borsa Italiana Oggi 21 febbraio 2022: Exor affonda, Ftse Mib prudente

© Shutterstock

Leggero ribasso per la borsa di Milano ma senza strappi. Ecco le azioni migliori e peggiori della seduta

Previsioni rispettate a Piazza Affari oggi 21 febbraio 2022 con il Ftse Mib che ha aperto gli scambi attestandosi sulla parità. Nelle fasi successive il trend è rimasto invariato con il paniere di riferimento di Borsa Italiana in area 26500 punti. Nonostante il clima da calma piatta che sembra caratterizzare l'avvio della nuova Ottava, sul Ftse Mib non mancano comunque le quotate alle prese con oscillazioni di valore anche significative. Tra i titoli peggiori c'è Exor che perde il 3,5 per cento. Sul fronte opposto, ossia tra le quotate in rialzo, segnaliamo Nexi e Tenaris che avanzano di circa 1 punto percentuale.

Per quello che riguarda i numeri in tempo reale, alle ore 10,00 il Ftse Mib evidenzia un ribasos frazionale dello 0,05 per cento a 26493 punti. Per seguire in tempo reale la performance dell'indice si può fare riferimento al grafico in basso che riproduce l'andamento del derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende:

Nexi: +1,3 per cento a 12,45 euro

Tenaris: +0,98 per cento a 11,42 euro

Atlantia: +0,66 per cento a 16,65 euro

Tra le quotate più in ribasso invece segnaliamo:

Exor: -3,5 per cento a 69,7 euro

Banca Generali. -1,9 per cento a 35,37 euro

Hera: -1,22 per cento a 3,30 euro

Borsa Italiana Oggi 21 febbraio 2022 pre market

Prima seduta della settimana all'insegna del rialzo. E' questa la previsione che si può fare analizzando l'andamento dei futures sul Ftse Mib e tenendo conto delle performance messe a segno dalla borsa di Tokyo nella sessione di oggi e da Wall Street nella seduta di ieri.

Più nel dettaglio, i futures sul paniere di riferimento presentano un verde frazionale; la borsa di Tokyo ha mandato in archivio le contrattazioni con il Nikkei in ribasso dello 0,78 per cento a 26.911 punti (dopo essersi mosso in un rante compreso tra un minimo di 26.549 punti e un massimo di 26.998 punti); Wall Street ha chiuso la seduta di venerdì con il Dow Jones in ribasso dello 0,68 per cento a 34.079 punti, l’S&P 500 in calo dello 0,72 per cento a 4.349 punti e il Nasdaq che ha fatto peggio di tutti evidenziando una flessione dell'1,23 per cento a 13.548 punti. Per la cronaca oggi 21 febbraio 2022 la borsa americana resterà chiusa per festività e quindi le borse europee saranno prive di quello che può essere considerato come il tradizionale punto di riferimento per l'andamento pomeridiano.

Borsa Italiana Oggi 21 febbraio 2022: titoli su cui investire

Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella sessione di borsa di oggi 21 febbraio 2022? Concentrando l'analisi al solo Ftse Mib è possibile individuare almeno tre quotate interessanti: Banco BPM, Telecom Italia e Exor.

La quotata del settore bancario, già al centro di una forte volatilità in scia alle indiscrezioni di stampa su un possibile interesse da parte di Unicredit, ha reso noto di aver ripristinato la piena operatività nell’ambito del Super, Eco e degli altri bonus fiscali in ambito edilizio, dopo che il governo ha introdotto delle modifiche alla legge in materia. Banco BPM ha anche ribadito il target dei 3,5 miliardi di euro di volumi totali attesi entro la fine del 2023 grazie proprio all'operatività di Superbonus ed Ecobonus.

Per quanto riguarda invece Exor a fare da catalizzatore potrebbe essere la notizia dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate in relazione all’operazione di fusione tra EXOR e la controllata olandese EXOR Holding. In base ai termini dell'intesa raggiunta con il Fisco, Exor pagherà 746 milioni di euro, di cui 104 milioni relativi a interessi.

Terza quotata che oggi potrebbe finire nel mirino degli investitori è Telecom Italia. Il management di TIM, commentando alcune indiscrezioni di stampa, ha precisato che il piano induustriale è in via di definizione e sarà poi discusso nell'ambito del consiglio di amministrazione. I target quantitativi, ha poi proseguito la nota d stampa, non sono stati oggetto di discussione.