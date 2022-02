Borsa Italiana Oggi 22 febbraio 2022: crollo su tensione Russia-Ucraina? Futures petrolio volano

© Shutterstock

Previsioni al ribasso in vista dell'apertura di Piazza Affari: a pesare sarà il riconoscimento russo del Donbass e soprattutto le possibili conseguenze in caso di escalation della tensione tra Russia e Ucraina

Il riconoscimento da parte della Russia del Donbass indipendente e il posizionamento di truffe russe all'interno della regione separatisca ucraiana a netta maggioranza russofona, sarà il tema centrale della seduta di Borsa Italiana di oggi 22 febbraio 2022. L'escalation degli eventi nell'area del Donbass ha già messo al tappeto le borse asiatiche.

Il riconoscimento russo non era però un evento inatteso. Già ieri le borse europee si erano mosse in ribasso proprio a causa della preoccupazione presa dagli eventi sul fronte est. Almeno in parte, quindi, l'azione di forza della Russia (che mette fino ad 8 anni di guerra latente) era stata già scontata sui mercati. La vera sfida adesso sarà capire cosa potrebbe avvenire. Scontate nuove sazioni a Mosca che potrebbero far volare anche oltre i 100 dollari i prezzi del petrolio.

Diciamo quindi che a far più paura ai trader potrebbe essere l'incertezza e l'imprevedibilità delle conseguenze della mossa russa piuttosto che il riconoscimento del Donbass in se.

In questo contesto i futures sulla borsa di Milano si stanno muovendo in rosso. Come già accennato in precedenza, i mercati asiatici hanno già archiviato la giornata con ribassi più o meno pronunciati. In particolare la borsa del Giappone ha chiuso la sessione di oggi con il Nikkei in calo dell'1,71 per cento a 26.450 punti. A livello grafico, il paniere principale della borsa nipponica si è mosso tra un minimo di 26.244 punti e un massimo di 26.550 punti. Ricordiamo che la borsa di Wall Street ieri è rimasta chiusa per festività. Negli Stati Uniti, infatti, si celebrava il Giorno del Presidente.

Borsa Italiana Oggi 22 febbraio 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d'occhio in borsa oggi? A causa del rally dei futures sul petrolio, è scontato che i titoli del settore oil (Eni e Tenaris in primis visto che Saipem è alle prese con uan gravissima crisi interna) possano finire nel mirino dei compratori.

Oltre al settore oil, sono da attenzionare anche Unicredit e CNH Industrial. La banca guidata da Orcel ha reso noto di aver proceduto con l'acquisto di 693.641 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 14,7087 euro per azione. Il controvalore complessivo dell'operazione di riacquisto di azioni proprie che l'istituto ha messo a segno è pari a 10,2 milioni di euro. La banca ha precisato che a partire dall'inizio del programma di buy-back 2021 sono state comprate un totale di 38.195.750 azioni, pari all'1,72 per cento del capitale, per un controvalore complessivo di 512,73 milioni di euro.

Ricordiamo che oggi è possibile fare trading online sulle azioni Unicredit senza pagare commissioni. Per sfruttare questa straordinaria possibilità è sufficiente aprire un conto demo con il broker eToro. Tra l'altro questa piattaforma consente di investire su tantissimi asset con un deposito minimo iniziale di soli 50 euro (tra i più bassi del settore).