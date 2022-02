Borsa Italiana Oggi 24 febbraio 2022: Ftse Mib sprofonda, solo Eni in verde

© Shutterstock

Andamento disastroso per la borsa di Milano: pioggia di vendite dopo l'attacco russo all'Ucraina. Banche massacrate dalle vendite

Come facilmente prevedibile, la borsa di Milano ha aperto la seduta di oggi 24 febbraio 2021 con un fortissimo ribasso. Il sell-off ha praticamente colpito tutti i settori e tutti i titoli (unica eccezione è Eni). Nel giro di pochissimi minuti il Ftse Mib si è portato in area 24700 punti consolidandosi su questo livello nelle fasi successive.

Tra le quotate che sono al centro delle vendite più consistenti ci sono Unicredit e Pirelli. Profondo rosso anche per Intesa Sanpaolo. A livello settoriale, a passersela meno peggio è il comparto oil che beneficia del contestuale rally del petrolio (greggio oramai a oltre 100 dollari al barile).

Vediamo un pò di numeri per meglio inquadrare la situazione: alle ore 13,15 il Ftse Mib segna un ribasso del 4,95 per cento a quota 24669 punti. Il grafico in basso, riporta l'andamento del derivato Italy 40, ed è molto utile per inquadrare quello che sta avvenendo in borsa oggi.

Per quello che riguarda le quotate che si muovono in controtendenza, i soli due verdi sono: Eni (+1,2 per cento a 13,58 euro) e Terna (+0,95 per cento a 6,82 euro).

Lunghissima la lista dei titoli in rosso che qui riproduciamo:

Unicredit: -10,85 per cento a 12,48 euro

Pirelli: -9,6 per cento a 5,10 euro

Buzzi Unicem: -9,45 per cento a 16,58 euro

Borsa Italiana oggi 24 febbraio 2022: per market

La Russia ha invaso l'Ucraina. L'azione militare di Mosca ha avuto inizio questa notte causando l'immediato boom dei prezzi di petrolio e gas naturale. Quello che fino a ieri era ritenuto solo uno degli scenari (e neppure il più probabile) adesso è un fatto con cui gli investitori si ritroveranno oggi a fare i conti. In questo contesto è praticamente scontata l'apertura in forte ribasso di tutto le borse europee, Piazza Affari compresa.

Il punto è capire quale sarà l'entità della flessione degli indici azionari. Logicamente i futures sono posizionati in negativo e anche l'eredità delle borse di Tokyo e Wall Street (i due mercati di riferimento) è molto pesante.

Nel dettaglio, la borsa del Giappone ha mandato in archivio le contrattazioni con il Nikkei in ribasso dell'1,8 per cento a quota 25.971 punti. In precedenza (sessione di ieri) anche la borsa Usa aveva rimediato un passivo considerevole con l'indice Dow Jones in flessione dell'1,38 per cento a quota 33.132 punti, l’S&P 500 in ribasso dell'1,84 per cento a 4.226 punti e il Nasdaq che, facendo peggio di tutti, aveva lasciato sul parterre il 2,57 per cento crollando a 13.037 punti.

Borsa Italiana Oggi 24 febbraio 2022: titoli più interessanti

Quali sono le azioni che conviene comprare in scia alla notizia dell'attacco russo all'Ucraina? Tra i titoli che potrebbero trarre maggiore beneficio da questa situazione ci sono i petroliferi. L'impennata che il prezzo del petrolio ha già fatto registrare sui mercati asiatici (il prezzo del greggio è schizzato a oltre 100 dollari al barile) potrebbe determinare un forte apprezzamento di quotate come Eni, Tenaris e Saipem.

Quest'ultima ha anche diffuso i risultati finanziari 2021 e ha fornito le linee guida della revisione del piano strategico 2022-2025. Per quello che riguarda i conti 2021, il management ha messo in evidenza che sui risultati ha impattato in significativo il il quarto trimestre che si è chiuso con un EBITDA gestionale consolidato adjusted negativo per 901 milioni di euro a causa dell'impatto negativo di 1,02 miliardi di euro causato da un aumento delle difficoltà su alcune commesse offshore wind e E&C onshore.

Sempre restando in tema di conti 2021, altra quotata da tenere d'occhio oggi è Pirelli. Il titolo della Bicocca ha pubblicato i preliminari dello scorso anno. Il periodo si è chiuso con un balzo dei principali indicatori economici. Alla luce dei numeri messi a segno nel 2021, Pirelli ha poi fornito anche un aggiornamento dei target finanziari 2022. In merito all'outlook, la Bicocca ha evidenziato che nonostante la presenza di molti elementi di volatilità, l'anno si dovrebbe chiudere con una crescita economica sostenuta.