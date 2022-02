Borsa Italiana Oggi 28 febbraio 2022: crollo in avvio? Sanzioni alla Russia fanno paura

© Shutterstock

Le borse europee vero un avvio in deciso ribasso. A Piazza Affari attenzione a Stellantis e CNH Industrial

Le aspettative in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari sono decisamente negative. Stando alle indicazioni dei futures, infatti, il Ftse Mib dovrebbe avviare l'ultima seduta del mese di febbraio in forte arretramento. Ad impattare negativamente sull'umore degli investitori è la guerra in Ucraina ma, soprattutto, il concreto rischio che possano essere introdotte sanzioni sempre più dure contro la Russia. La prima vittima dell'isolamento di Mosca è già il rublo che sul mercato del Forex registra anche questa mattina in arretramento molto significativo nel cambio con tutte le altre valute.

In un contesto generale caratterizzato da molta incertezza, gli occhi degli investitori sono rivolti alle trattative tra il governo ucraino e quello di Mosca che avranno inizio questa mattina. La speranza dei traders è che dai colloqui possano arrivare segnali incoraggianti. In realtà, però, la confusione sul campo è talmenta confusa da spingere gli investitori a guardare gli eventi giorni per giorno se non addirittura ora per ora.

Il contesto di riferimento con cui oggi gli investitori che operano sul mercato azionario italiano faranno i conti, vede la borsa di Tokyo aver chiuso la prima sessione della settimana in leggero verde e New York aver archiviato la seduta dello scorso venerdì in forte rialzo. Più nel dettaglio, a Tokyo l'indice Nikkei ha messo a segno una variazione positiva dello 0,2 per cento a 26526 punti. Molto più consistente la progressione della borsa di Wall Street che venerdì ha chiuso con l'indice Dow Jones avanti del 2,51 per cento a 34.059 punti, l'S&P 500 in rialzo del 2,24 per cento a 4.385 punti e il paniere dei titoli tech Nasdaq in aumento dell'1,64 per cento.

Tra le singole quotate a spiccare sul mercato azionario Usa è stata Johnson&Jonhson che ha messo a segno un progresso del 4,97 per cento. Da evidenziare che, nonostante il ritracciamento del prezzo del petrolio, molti titoli oil Usa hanno messo a segno un forte rialzo. Ad esempio Chevron ha guadagnato il 4,15 per cento.

Borsa Italiana oggi 28 febbraio 2022: titoli più interessanti

Oltre a settore petrolifero, di diritto nella lista dei comparti da tenere d'occhio a causa della guerra in Ucraina, altre quotate sulle quali avere un occhio di riguardo sono: Stellantis e CNH Industrial.

Il colosso del settore automotive ha annunciato che è sua intenzione proporre agli azionisti una distribuzione totale dagli utili pari a circa 3,3 miliardi di euro. Di conseguenza il dividendo unitario per ogni azione ordinaria Stellantis possedura sarà pari a 1,04 euro. La data di stacco del dividendo Stellantis 2021 è stata fissata per il 19 aprile 2022 mentre quella di pagamento è il 29 aprile 2022. La proposta del consiglio di amministrazione di Stellantis dovrà ora essere approvata dall'assemblea degli azionisti della quotata.

Pere quanto riguarda CNH Industrial, invece, a fare da catalizzatore potrebbe essere la notizia dell'upgrade deciso da Moody’s Investors Service sul rating del debito senior non garantito della stessa CNH Industrial (più le controllate CNH Industrial Capital, CNH Industrial Finance Europe, CNH Industrial Capital Australia e CNH Industrial Capital Canada) dal precedente Baa3 al nuovo Baa2. Gli analisti hanno confermato l'outlook a stabile.