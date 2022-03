Borsa Italiana Oggi 18 marzo 2022: Ftse Mib a +0,4%, Iveco e Eni sul fondo

© Shutterstock

Andamento all'insegna della volatilità per la borsa di Milano nell'ultima seduta della settimana. Atlantia e Inwit in vetta

Previsioni del tutto rispettate a Piazza Affari oggi 18 marzo 2022. Il Ftse Mib ha infatti aperto gli scambi in area 24100 punti, confermandosi su questo livello anche nelle fasi successive per poi allargare il passivo a partire da metà mattinata e quindi tornare oltre la parità. Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, oggi sul Ftse Mib è stata giornata di scadenze tecniche e quindi era molto difficile assistere movimenti secchi.

Nonostante una situazione incerta non sono mancate quotate che hanno registrato movimenti al rialzo. Tra i titoili più in luce sul paniere di riferimento di Piazza Affari ci sono stati Atlantia e Inwit. Per quello che riguarda le quotate più in difficoltà, invece, sono da segnalare i crolli di Eni e Iveco.

Vediamo adesso i numeri della seduta. Alle ore 17,30 il Ftse Mib evidenziava un rialzo dello 0,4 per cento a quota 24222 punti. Il grafico in basso rispecchia l'andamento del derivato Italy40 e può essre utilizzato per impostare strategie di tipo intraday.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi ha compreso:

Atlantia: +3,6 per cento a 17,82 euro

Inwit: +3,07 per cento a 9,92 euro

STM: +2,94 per cento a 38,74 euro

Tra i titoli più in ribasso, invece, a fare peggio sono:

Iveco: -2,96 per cento a 6,71 euro

Eni: -2,9 per cento a 12,72 euro

Azimut: -1,18 per cento a 21,03 euro

Borsa Italiana oggi 18 marzo 2022: previsioni apertura

Per la borsa di Milano quella di oggi 18 marzo 2022 saràuna giornata di scadenze tecniche. Come spesso avviene in occasione di sedute caratterizzate da questi appuntamenti, non è possibile stabilire quale possa essere la direzione del Ftse Mib a partire dalle ore 09,00. Se a ciò si aggiunge un contesto generale fortemente incerto (sullo sfondo ci sono sempre la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la decisione della FED di iniziare ad alzare i tassi di riferimento) il quadro che si profila in vista dell'avvio delle contrattazioni non può che essere poco chiaro.

L'andamento dei futures del Ftse Mib conferma quanto abbiamo detto in precedenza. Per quello che riguarda invece le performance dei mercati di riferimento, sia la borsa di Tokyo (sessione di oggi) che quella di Wall Street (seduta di ieri) hanno mandato in archivio le contrattazioni senza una direzione precisa. Vediamo più nel dettaglio. L'ultima seduta settimanale della piazza nipponica si è chiusa con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,65 per cento a 26.827 punti. Per i mercati azionari nipponici nessuna sorpresa dalle decisioni di politica monetaria della BoJ. La banca centrale del Giappone, come da attese della vigilia, ha infatti confermato i tassi sui livelli in essere.

Prevalenza degli acquisti anche sui listini americani. La borsa Usa ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in rialzo dell'1,23 per cento a 34.481 punti; l'S&P 500 avanti dell'1,23 per cento a 4.412 punti e il paniere Nasdaq che ha messo in cassaforte l'1,33 per cento salendo a 13.615 punti.

Borsa Italiana Oggi 18 marzo 2022: titoli più interessanti

Alla luce della situazione che abbiamo descritto nel precedente paragrafo quali sono le quotate da tenere d'occhio nella sessione di ieri? Per ovvi motivi, l'attenzione non può che essere massima sul settore bancario (in primis Banco BPM, Unicredit e Intesa Sanpaolo). Ieri le banche hanno incassato vendite molto ampie. Per forze di cose la domanda che oggi serpeggia tra gli investitori è se ci possa essere o no un rimbalzo.

In secolo luogo va anche tenuto d'occhio il settore oil. Il contratto sul petrolio in scadenza ad aprile 2022, infatti, si è riportato sopra i 106 dollari. Una notizia che potrebbe offrire un forte margine di visibilità su titoli come ad esempio Eni, Saipem e Tenaris.

Tra i singoli titoli attenzione a Eni e Enel. Entrambe le quotate hanno infatti reso noti i conti definitivi relativi all'esercizio 2021. Il Cane a Sei Zampe ha chiuso l'esercizio con un utile netto rideterminato a 5,82 miliardi di euro alla luce del completamento del processo di approvazione del piano di gruppo. Enel, invece, nel confermare i risultati 2021 già resi noti in precedenza, ha anche annunciato i target finanziari per il 2022 ribadendo la politica dei dividendi per i prossimi esercizi.

