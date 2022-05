Borsa Italiana Oggi 18 maggio 2022: Ftse Mib immobile, migliori e peggiori della giornata

Previsioni della vigilia del tutto rispettate sul Ftse Mib oggi 18 maggio 2022. Il paniere di riferimento di Piazza Affari, infatti, ha aperto gli scambi attestandosi sulla parità (area 24300 punti). Nelle fasi successive della mattinata, il Ftse Mib si è confermato sugli stessi livelli. Il fatto che il principale indice azionario di Borsa Italiana non stia evidenziando grandi movimenti di prezzo, non significa che non manchino i singoli spunti interessanti. Sia per quello che riguarda i verdi che per quanto concerne i rossi, infatti, si possono rilevare molte variazioni anche di una certa consistenza.

Più nel dettaglio, per quello che riguarda le quotate in più forte rialzo, segnaliamo Prysmian mentre, per quanto concerne i titoli in affanno, sono Amplifon e Mediobanca a fare peggio.

Un pò di numeri per meglio inquadrare la situazione: alle ore 12,00 il Ftse Mib segna una progressione frazionale dello 0,1 per cento a quota 24332 punti. Il grafico in basso rispecchia la prestazione del derivato CFD Italy 40 e può essere usato per impostare la propria strategia trading giornaliera.

La lista delle quotate migliori della seduta comprende:

Prysmian: +2,9 per cento a 29,11 euro

Iveco: +2,65 per cento a 5,73 euro

CNH Industrial: +1,92 per cento a 14,42 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più ampi segnaliamo:

Amplifon: -2,07 per cento a 33,6 euro

Mediobanca: -2,02 per cento a 9,71 euro

Diasorin: -1,81 per cento a 116,35 euro

Borsa Italiana oggi 18 maggio 2022: previsioni apertura

Come sarà l’apertura di contrattazioni di Piazza Affari oggi 17 maggio 2022? A prevalere saranno i segni negativi oppure quelli positivi? E ancora, quali saranno le quotate da tenere d’occhio nel corso della sessione? Per dare una risposta a tutte queste domande procederemo in due direzioni: analisi sulla performance dei futures legati al Ftse Mib e studio dei risultati messi a segno da quelli che possono essere considerati i mercati di riferimento dell’azionariato europeo: Tokyo (sessione di oggi) e Wall Street (seduta di ieri).

Iniziamo con l’evidenziare che i contratti futures sul Ftse Mib non sembrano avere una tonalità definita. Questo è un primo chiaro segnale circa l’ipotesi che Borsa Italiana oggi possa aprire la seduta con variazioni di prezzo molto contenute.

Il contesto di riferimento, a differenza di tante altre occasioni, è però movimentato. A Tokyo, l’indice Nikkei ha mandato in archivio la giornata con una progressione dello 0,94 per cento a quota 26.911 punti. Da evidenziare il fatto che il paniere di riferimento della borsa nipponica sia riuscito a raggiungere un massimo intraday ad oltre 27mila punti. Netta prevalenza degli acquisti anche sui panieri della borsa Usa. La sessione di ieri della borsa di Wall Street si è chiusa con l’indice Dow Jones in rialzo dell’1,34 per cento a quota 32.655 punti, l’S&P 500 in progressione del 2,02 per cento a 4.089 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte il 2,76 per cento a quota 11.985 punti.

Borsa Italiana Oggi 18 maggio 2022: titoli più interessanti

E veniamo adesso alla seconda parte del post, quella che dedichiamo sempre all’individuazione dei titoli potenzialmente più interessanti vale a dire di quelle quotate che, a causa di notizie price sensitive particolari, potrebbbero registrare movimenti di prezzo fin dall’avvio della seduta.

Dal nostro punto di vista, i titoli da tenere d’occhio oggi sono due: Saipem e Stellantis. La quotata del settore engineering potrebbe essere condizionata dal via libera della sua assemblea degli azionisti all’approvazione del bilancio 2021 e dall’attribuzione, da parte della stessa assemblea al consiglio di amministrazione, della delega per l’esercizio dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

Per quello che invece riguarda Stellantis, a fare da driver potrebbe essere la comunicazione ACEA sulle immatricolazioni auto nel mese di aprile. Complessivamente sono state immatricolate nell’UE 684.506 vetture, in flessione del 20,6 per cento rispetto alle oltre 862mila vendute nello stesso periodo del 2021. In questo contesto Stellantis ha fatto peggio del mercato con un ribasso delle immatricolazioni di ben il 32,1 per cento a quota 137.455 vetture vendute.

