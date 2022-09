Borsa Italiana oggi 1 settembre 2022: Ftse Mib pesante, Telecom solo verde convincente

Stime completamente rispettate a Piazza Affari nella seduta di oggi 1 settembre 2022. Come anticipato dai futures, il Ftse Mib si è subito mosso in rosso scendendo sotto i 21400 punti. Ad appesantire il paniere di riferimento di Piazza Affari sono quotate come Interpump o Amplifon che, fin dal primo minuto di scambi, sono state letteralmente travolte dalle vendite scivolando sul fondo del listino.

In un contesto caratterizzato da una netta prevalenza di segni negativi, a spiccare è praticamente un solo verde: Telecom Italia. L’ex monopolista dopo oltre un’ora dall’avvio degli scambi sta avanzando di oltre il 2 per cento.

Ma vediamo i numeri della seduta. Alle ore 10,15 il Ftse Mib registra un calo dell’1 per cento a quota 21350 punti. La lista delle quotate migliori della seduta comprende:

Telecom Italia: +2,38 per cento a 0,21 euro

Unicredit: +0,22 per cento a 9,82 euro

Unipol: +0,17 per cento a 4,19 euro

Tra le quotate più in difficoltà, invece, ci sono:

Interpump: -3 per cento a 34,26 euro

Amplifon: -2,8 per cento a 25,32 euro

Moncler: -2,38 per cento a 43,58 euro

Fuori dal paniere di riferimento, segnaliamo il rialzo dello 0,5 per cento di Banca Monte dei Paschi. Un dato incoraggiante in vista di un mese delicatissimo per Siena: a metà settembre è infatti in programma l’assemblea che dovrà deliberare sull’aumento di capitale della banca toscana.

Borsa Italiana Oggi 1 settembre 2022: previsioni apertura

Prima seduta del mese di settembre per la borsa di Milano. Dopo il secco ribasso rimediato nella giornata di ieri, l’attenzione degli investitori è ovviamente rivolta a quella che sarà la direzione del Ftse Mib in avvio di contrattazioni. Ci sarà un tentativo di recupero oppure ad imporsi saranno le vendite? Come certamente già sanno i nostri lettori più affezionati, l’analisi che conduciamo su questo sito quando parliamo di previsioni sull’apertura di Piazza Affari, tiene conto di due elementi diversi: l’impostazione dei futures nel pre market e le performance messe a segno da quelli che, secondo il nostro punto di vista, sono i mercati di riferimento dell’azionariato europeo: borsa di Tokyo (seduta di oggi) e borsa di Wall Street (con riferimento alla sessione di ieri).

Iniziamo da primo punto: i futures. Su questo fronte le indicazioni, purtroppo, non sono incoraggianti. I contratti derivati sono improntati al ribasso e questo induce a pensare che oggi 1 settembre 2022 la borsa di Milano possa aprire in rosso.

L’ipotesi ribassista è suffragata dalle prestazioni poco entusiasmanti delle borse di riferimento. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la seduta del giovedì con l’indice Nikkei 225 in ribasso dell’1,54 per cento a 27661 punti. Probabilmente ad ispirare il rosso giapponese è stata la prestazione debole di Wall Street nella sessione di ieri. La borsa Usa ha infatti chiuso la seduta del mercoledì con l’indice Dow Jones in calo dello 0,88 per cento a quota 31.510 punti, lo Standard & Poor’s 500 in ribasso dello 0,78 per cento a 3.955 punti e il paniere Nasdaq che ha lasciato sul parterre lo 0,56 per cento scendendo a 11.816 punti. Nonostante l’impostazione ribassista sull’indice dei titoli tecnologici non sono mancati titoli che invece si sono mossi in controtendenza. Questo è stato il caso di Meta Platforms che, dopo le opache sessioni precedenti, ieri è riuscita a trovare un rimbalzo chiudendo avanti del 3,67 per cento.

Nel prossimo paragrafo andremo alla ricerca dei titoli che potrebbero evidenziare una certa dinamicità fin dal primo minuto di scambi. Prima però ricordiamo ai nostri lettori che oggi è possibile fare trading CFD su tutti gli indici di borsa da una sola piattaforma grazie a broker come eToro. Su questo sito suggeriamo spesso questo fornitore per un motivo ben preciso: la possibilità di avere a disposizione un conto demo gratuito da 100mila euro virtuali per imparare a fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Apri un conto demo eToro>>>subito per te 100mila euro virtuali per esercitarti senza rischi

Borsa Italiana Oggi 1 settembre 2022: titoli più interessanti

E vediamo adesso quali sono le quotate da tenere d’occhio in apertura di contrattazioni. Dobbiamo ammettere che, rispetto ai giorni passati, qualcosa di più interessante c’è. Tanto per iniziare suggeriamo di rivolgere l’attenzione su Eni. La quotata del Cane a Sei Zampe ha registrato ieri un pesante passivo in scia ad alcune novità in merito alla tassa sugli extraprofitti. Eni ha inoltre reso noto di aver versato ulteriori 340 milioni di euro come acconto per la tassa del 25 per cento sugli extraprofitti. La società, a seguito di una risposta dell’Agenzia delle Entrate, ha rivalutato in 1,4 miliardi l’ammontare totale del contributo extra contro i 550 milioni che erano stati calcolati in precedenza.

Sempre restando sul Ftse Mib, un secondo titolo da tenere d’occhio potrebbe essere BPER Banca. La quotata emiliana ha reso noto che, a seguito dell’avvenuta acquisizione di Banca Carige, la BCE ha notificato un aggiornamento sui nuovi requisiti patrimoniali che dovranno essere rispettati. BPER Banca dovrà avere un CET 1 ratio pari ad almeno l’8,47 per cento contro il precedente 8,29 per cento.

Ultima annotazione sui titoli da tenere d’occhio nella sessione di oggi è per Monte dei Paschi. Secondo alcune indiscrezioni che sono riportate nell’edizione di oggi de Il Sole 24 Ore, i due principali proxy advisor hanno fornito indicazioni di voto molto chiare in vista dell’assemblea dei soci del prossimo 15 settembre che sarà chiamata ad approvare il nuovo aumento di capitale di MPS.

Vuoi fare trading online sulle azioni a zero commissioni? Scegliendo il broker eToro avrai subito la possibilità di operare e in più il deposito minimo di partenza è pari a soli 50 dollari (clicca qui per andare sul sito ufficiale).