Borsa Italiana Oggi 14 dicembre 2022: Ftse Mib a -0,26% in attesa della FED. Diasorin in vetta

Andamento all’insegna della tranquillità per la borsa di Milano nella seduta di oggi 14 dicembre 2022. In linea con quelle che erano le previsioni della vigilia, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha avviato la terza sessione della settimana con un rialzo frazionale di appena lo 0,05 per cento a quota 24650 punti. Successivamente il paniere di riferimento è passato su un leggero segno rosso attestandosi a 24593 punti (-0,18 per cento) per poi chiudere con un calo dello 0,26 per cento. L’andatura tranquilla era scontata alla luce del clima di attesa per le decisioni FED sui tassi.

Dopo un lungo dibattere, la linea che si è imposta tra gli analisti negli ultimi giorni è sostanzialmente questa: la banca centrale americana, preso atto del rallentamento del trend di crescita dell’inflazione, aumenterà il saggio di riferimento di soli 50 punti base e non più di 75 punti base come invece avvenuto nelle ultime riunioni del braccio operativo Fomc. Un piccolo passo in avanti che lascia intravedere qualche spiraglio su quelle che potrebbero essere le direttrici di politica monetaria nel prossimo anno.

Nonostante la situazione da calma piatta (almeno per adesso), sul Ftse Mib non sono mancate le quotate che invece hanno segnato movimenti interessanti (sia al rialzo che al ribasso). Per quello che riguarda i titoli migliori della classe, segnaliamo A2A e Diasorin. Tra i titoli in negativo, invece, a spiccare sono state Iveco e Eni con la prima in calo del 2,3 per cento.

Borsa Italiana Oggi 14 dicembre 2022: pre market

Nel giorno della riunione di politica monetaria della Federal Reserve non sono attese grandi variazioni di prezzo sul Ftse Mib. Borsa Italiana, infatti, dovrebbe aprire gli scambi senza grandi movimenti così come annunciano i futures sul paniere di riferimento. L’ipotesi rialzista è sostenuta anche dalle indicazioni che arrivano dai mercati di riferimento ossia borsa di Tokyo (sessione di oggi) e borsa di Wall Street (seduta di ieri).

Vediamo nel dettaglio come è andata sulle due piazze. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la terza seduta della settimana con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,72 per cento a quota 28.156 punti. La progressione della borsa nipponica è stata frutto della prestazione positiva messa a segno ieri dagli indici americani. Il Dow Jones ha infatti chiuso la seduta avanti dello 0,3 per cento a quota 34.109 punti, mentre l’S&P 500 ha registrato una variazione positiva dello 0,73 per cento a 4.020 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dell’1,01 per cento a quota 11.257 punti.

Borsa Italiana Oggi 14 dicembre 2022: titoli da tenere d’occhio

Nonostante il clima di tranquillità in vista della riunione del braccio operativo della Federal Reserve ci sono delle quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi? La risposta è ovviamente affermativa. Tra i titoli potenzialmente interessanti segnaliamo Banco BPM e Leonardo.

La prima è reduce dal rally messo a segno ieri in scia alla notizia dell’ingresso nel capitale societario di Fondazione Enasarco. La domanda che gli investitori si pongono riguarda il possibile comportamento del giorno dopo: Banco BPM oggi proseguirà il rally oppure sarà al centro di prese di profitto (fisiologiche anche considerando il forte apprezzamento registrato dalla quotata nell’ultimo mese).

Per quello che invece riguarda Leonardo, a fare da driver potrebbe essere la notizia relativa alla decisione di rimborsare il prossimo 29 dicembre 2022 il Term Loan di 500 milioni di euro, in scadenza a novembre 2023, sottoscritto nel 2018.

