Borsa Italiana Oggi 15 giugno 2022: Ftse Mib a +2,87% ma Saipem sprofonda

Dopo i forti ribassi registrati nelle prime due sedute della settimana, il Ftse Mib oggi 15 giugno 2022 ha finalmente ritrovato la strada del rimbalzo. Il paniere di riferimento di Piazza Affari ha infatti aperto la sessione di metà settimana con una progressione del 2,4 per cento attestandosi in area 22400 punti. Questo livello è stato poi confermato nel corso delle ore successive. Si è trattato di un tentativo di rimbalzo consistente se si considera che la sessione di ieri si era chiusa con un Ftse Mib sotto i 21200 punti.

A contribuire al rialzo del principale indice della borsa di Milano è stata la performance dei titoli del settore bancario che, non a caso, hanno occupato i piani alti del paniere. In generale, l’impressione che abbiamo avuto analizzando la performance della seduta odierna è che gli investitori abbiano scontato il rialzo dei tassi FED già nelle sedute precedenti, e che oggi ci sia stato quindi lo spazio per un assestamento su livelli più allineati ai fondamentali.

Ad ogni modo, comunque, l’attesa è tutta per le decisioni di politica monetaria del braccio operativo della Federal Reserve. Le speculazioni dei giorni scorsi, le stesse che hanno causato il tracollo dell’azionario nelle prime due sedute settimanali, sono per un rialzo molto robusto del costo del denaro. Staremo a vedere cosa alla fine deciderà il Fomc della FED.

Vediamo adesso un pò di numeri per meglio inquadrare la situazione. Alle ore 17,30, la lista dei titoli migliori era la seguente:

FinecoBank: +6,72 per cento a 11,03 euro

Pirelli: +4,93 per cento a 4,21 euro

Diasorin: +4,62 per cento a 116,65 euro

Per quello che riguarda l’elenco dei titoli in ribasso, le sole quotate a fare i conti con le vendite sono state:

Saipem: -5,41 per cento a 37,30 eruo

Tenaris: -2,98 per cento a 14,01 euro

Mediobanca: -0,25 per cento a 8,93 euro

Borsa Italiana Oggi 15 giugno 2022: il contesto di riferimento

Dopo ben due sedute da incubo, la borsa di Milano oggi 15 giugno 2022 potrebbe finalmente trovare la strada del recupero. Questa è la previsione che può essere fatta analizzando l’andamento dei futures sul Ftse Mib. Per la verità il contesto di riferimento non è brillante anche a causa delle preoccupazioni per un possibile robusto aumento dei tassi FED.

La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la terza seduta settimanale con il Nikkei in ribasso dell’1,14 per cento a 26.326 punti. Molta incertezza anche a Wall Street che ha mandato in archivio la sessione di ieri con il Dow Jones in flessione dello 0,5 per cento a 30.365 punti, l’S&P 500 in ribasso dello 0,38 per cento a 3.736 punti e il Nasdaq che, muovendosi in controtendenza, era riuscito a strappare un rialzo dello 0,18 per cento a 10.828 punti.

Borsa Italiana Oggi 15 giugno 2022: su quali titoli investire?

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi? Considerando l’entità dei ribassi, un settore da monitorare con attenzione è quello bancario. Le banche hanno infatti rimediato forti contrazioni di prezzo nelle prime due sedute della settimana ed oggi potrebbe essere il giorno della risalita.

Oltre ai bancari, da tenere d’occhio è sicuramente Saipem. La quotata del settore engineering, dopo la forte volatilità messa segno nelle ultime sessioni, oggi potrebbe sfruttare la notizia dell’aggiudicazione di una Limited Notice to Proceed (LNTP) per servizi preliminari di ingegneria per la costruzione di una unità FPSO (Floating Production Storage and Offloading) che opererà successivamente per Shell nell’ambito dello sviluppo del giacimento di petrolio e gas di Gato do Mato.

Sempre restando sul Ftse Mib, attenzione anche a Italgas che questa mattina ha presentato il nuovo piano strategico 2022-2028. Questo catalizzatore potrebbe condizionare i prezzi della quotata.